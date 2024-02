Mit „Lightning Pro Max“: Die Apple Vision Pro Battery

Noch ist der Verkauf der Apple Vision Pro offiziell nicht angelaufen und die vorab ausgestatteten US-Medienvertreter wollten nur ungern Hardware-Defekte an ihren Testgeräten provozieren. Entsprechend nachvollziehbar ist, dass in den vergangenen 48 Stunden Gerüchte die Runde machten, die Kabelverbindung zwischen Apple Vision Pro und der externem Apple Vision Pro Battery würde sich nicht trennen lassen.

l used a SIM card push pin to "unlock" the cable connected to the Apple Vision Pro battery pack. It popped right out. pic.twitter.com/tShScpMlvr

— Ray Wong (@raywongy) January 31, 2024