Zen Browser: Anpassbar, schlicht und mit Firefox-Genen

Der Zen Browser bietet eine sehenswerte Alternative zu bekannten Internetbrowsern wie Safari und Chrome. Das freie Projekt basiert auf den Open-Source-Fundamenten des Firefox-Browsers, was bedeutet, dass dieser regelmäßig auch von den neuesten Sicherheitsupdates und Leistungsverbesserungen des in Deutschland beliebten Mozilla Projektes profitiert.

Zen richtet sich an Nutzer, die einen einfachen, aber dennoch anpassbaren Browser suchen, der sowohl in puncto Design als auch Datenschutz überzeugt. Auf den ersten Blick hat uns Zen vor allem an den Arc Browser erinnert.

Anpassbare Benutzeroberfläche

Zen ermöglicht es, das Erscheinungsbild des Browsers individuell anzupassen. Nutzer können aus verschiedenen “Mods”, Farben und Layouts wählen, um den Browser ihren Vorlieben anzupassen. Auch die Verwaltung von Tabs wird durch Funktionen wie vertikale Tabs, Container-Tabs und den bald verfügbaren Tab-Gruppen erleichtert. Der Split-View-Modus ermöglicht es, mehrere Fenster nebeneinander zu nutzen.

Eine weitere nützliche Funktion ist die Sidebar, die schnellen Zugriff auf Lesezeichen und häufig besuchte Seiten bietet. Diese lässt sich ebenfalls anpassen, um die Organisation der Browseroberfläche zu erleichtern.

Datenschutz und Tab-Management im Fokus

Ein zentraler Aspekt des Zen Browsers ist der Schutz der Privatsphäre. Durch die Firefox-Basis bietet Zen erweiterte Tracking-Schutzfunktionen und minimiert die Datenerhebung. Laut den Entwicklern werden keine ergänzenden Nutzungsdaten gespeichert.

Der Browser wird seit dem Sommer von einer engagierten Community entwickelt. Der Quellcode ist auf GitHub verfügbar und macht die Open-Source-Philosophie zu einem zentralen Merkmal. Nutzer haben die Möglichkeit, den Code auf GitHub einzusehen, zu modifizieren und somit aktiv zur Weiterentwicklung des Browsers beizutragen. Zudem setzt das Projekt auf automatisierte Veröffentlichungen, die sicherstellen sollen, dass der Browser stets auf dem neuesten Stand ist. Zum Download geht es hier entlang.