Abos werden oft nur bezahlt aber nicht genutzt

Unter der Überschrift „'Subscription Creep' Is Real“ hat das US-Magazin CNET eine Umfrage zum Abo-Verhalten von Amerikanern durchgeführt. Die Ergebnisse dürften sich zumindest größtenteils auch auf Deutschland übertragen lassen.

Besondere Aufmerksamkeit wurde dabei auf die Tatsache gelegt, dass kostenpflichtige Abonnements oft gar nicht oder nur begrenzt genutzt werden und sich die Summe der hierfür ausgegebenen Beträge schleichend anhäuft. In den USA wird dieses Phänomen auch als „Subscription Creep“ bezeichnet.

Erwachsene geben demnach in den USA im Schnitt jeden Monat 91 Dollar für Abo-Leistungen aus. Aufs komplette Jahr gerechnet kommen hier mehr als 1.000 Dollar zusammen. An oberster Stelle stehen dabei die Ausgaben für Videodienste, die von rund 60 Prozent der Befragten genutzt werden. Interessanterweise liegen die Ausgaben für Musikdienste knapp hinter Gebühren für kommerzielle Leistungen wie Amazon Prime nur an dritter Stelle. Für digitale Dienste wie Cloud-Speicher und In-App-Käufe bezahlen 17 Prozent aller Befragten.

Was gerne vergessen wird: Abo-Gebühren fallen nicht nur bei der Nutzung von Onlinediensten an. Die Menschen geben auch vertraglich gebunden Geld für Fitnessstudios oder Essenslieferungen und Ähnliches aus.

Oft wird die Kündigung vergessen

Für viele Kunden sind vergessene Kündigungen definitiv ein Problem. So hat fast die Hälfte der Befragten eingestanden, schon mindestens einmal ein Probeabo abgeschlossen zu haben und vergessen, rechtzeitig zu kündigen.

Immerhin zeigt sich auch ein großer Teil der Abo-Willigen aufgeschlossen und erkundigt sich regelmäßig nach günstigeren Optionen oder wechselt seine Abos durch – dies zahlt sich wohl insbesondere bei der Nutzung von Videodiensten aus.

„Click to cancel“: Apple macht’s vor

Das Thema Abos steht in den USA derzeit hoch im Kurs, weil die dortige Handelskommission diesbezüglich neue Bestimmungen erlassen hat. Im Vordergrund steht hier die Verpflichtung, eine einfache Möglichkeit zur Kündigung zu bieten. Lange Klick-Strecken im Stil von „wollen Sie wirklich“ oder „hier unser letztes Angebot“ sind demnach nicht mehr zulässig, stattdessen müssen die Anbieter einen Mechanismus bereitstellen, mit dessen Hilfe man das Abonnement und damit auch zukünftige Zahlungen auf einfache Weise beenden kann.

Apple geht hier längst mit gutem Beispiel voran. Man kann sich per E-Mail an in Kürze anstehende Zahlungen erinnern lassen und findet im App Store sowohl eine Übersicht aller laufenden Abos wie die Möglichkeit, diese mit einem Klick zu beenden.