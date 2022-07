Zeitreise: Mac-App ermöglicht vier Apple-Filialbesuche. 2001 bis 2015.

„Hier hast du deinen ersten iPod gekauft. Hier hast du um 5 Uhr morgens gezeltet.“ Das Projekt von Michael Steeber ist gewürzt mit einer ordentlichen Portion Nostalgie und richtet sich damit nicht nur an junge Semester, die zu einer Art virtuellem Museumsbesuch eingeladen werden, sondern auch oder vor allem an die schon etwas in die Jahre gekommenen Apple-Nutzer, die sich noch an ihre Besuche der Apple-Filialgeschäfte in den frühen 2000ern erinnern.

600 MB Mac-Download mit 4 Filialen

Diese lassen sich mit Hilfe des jetzt verfügbaren, knapp 600 Megabyte großen Downloads „Shop Different“ nun erneut erleben. Wurde die Anwendung von der Projektseite geladen, entpackt und gestartet, begrüßt euch diese im besten Aqua-Look und bietet den Abstecher zu insgesamt vier Apple-Store-Filialen an.

Vertreten sind das erste Ladengeschäft Apples überhaupt, der Apple Store Tysons Corner aus dem Jahr 2001, der Apple Store Stanford Shopping Center mit der Produktauslage von 2004 und der Apple Store Fifth Avenue in New York mit seiner weltberühmten Glastreppe und der Deko aus 2006. Zudem bietet die App auch den Abstecher zu Apple Infinite Loop im Jahr 2015 an.

Navigation per Maus und Tastatur

Die Apple-Filiale im Hauptquartier unterscheidet sich von den regulären Stores unter anderem durch ein zusätzliches T-Shirt-Angebot mit stetig wechselnden Motiven, die ausschließlich hier, nicht aber in anderen Apple-Dependancen erworben werden konnten.

Die Navigation durch die virtuellen Filialen erfolgt per Maus, WASD-Tasten und einer Handvoll zusätzlichen Tasten mit denen sich das Umsehen beschleunigen oder der Bewegungsstil ändern lässt. Zudem sind einige ausgewählte Interaktionen möglich.

Die jetzt verfügbare Version 1.0 von „Shop Different“ kann gänzlich kostenlos geladen und genutzt werden, bei gefallen freut sich Michael Steeber jedoch über eine optionale Spende.