Synology C2 Backup: Cloud-Sicherungen jetzt auch für macOS

Synologys C2 Backup lässt sich auf allen Macs nutzen, auf denen mindestens macOS 10.15.7 installiert ist und bietet nach der initialen Erstsicherung automatisch tägliche Backups an, die dann inkrementell arbeiten, also nur noch Daten und Dateien übertragen, die sich seit dem letzten Backup geändert haben oder neu hinzugekommen sind.

C2 Backup ist für die Sicherung Gesamter Rechner in der Cloud-Infrastruktur Synologys konzipiert und speichert nicht nur Nutzerdaten, sondern auch das gesamte Betriebssystem und alle installierten Anwendungen. Deutsche Anwender können dabei Server in Frankfurt nutzen.

