Bis 2027: Prime Video schnappt sich Wimbledon-Übertragungsrechte

Hochkarätige Sportveranstaltungen als Rahmen für gezielte Produktwerbung, als Zugpferd für das Mitglieder-Abo Amazon Prime und als Testfeld für Experimente mit neuen Marketing-Formaten. Wo haben wir davon noch mal gehört? Richtig, bei Amazons Football-Übertragung am zurückliegenden Black Friday.

Der Online-Händler hatte die Football-Profi-Liga mit der Investition von 100 Millionen US-Dollar dazu gebracht, ein exklusives Black-Friday-Spiel auf die Beine zu stellen, das ausschließlich über Amazons Videos-Streaming-Dienst mitverfolgt werden konnte.

Hier nutzte Amazon das große Interesse an der nach wie vor beliebtesten Sportart der Amerikaner für das Ausspielen personalisierter Werbung, die neben dem Suchverlauf einzelner Amazon-Kunden auch deren Prime-Status berücksichtigte und verkaufte die 30-sekündigen Werbeplätze an interessierte Marken doppelt so teuer wie sonst üblich.

Exklusiv für vier Jahre

Ähnliches wird mit dem Wimbledon Championships nun auch in Deutschland und Österreich zu erwarten sein. Hier hat sich Amazon für die kommenden vier Jahre die exklusiven Streaming-Rechte gesichert und wird das Tennis-Ereignis von 2024-2027 exklusiv bei Prime Video zeigen.

Nach Aussagen des Onlinehändlers beinhaltet das Rechtepaket „die exklusive Übertragung jeder Runde, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen, einschließlich der Finalspiele“.

Das erste Spiel wird bei Amazon am 1. Juli 2024 zu sehen sein. Hier überträgt Amazon dann bis zum 14. Juli 2024 den Wimbledon Championships vom Centre Court im Südwesten Londons.

Die Tennisübertragungen ergänzen die bereits recht stattliche Auswahl von Live-Sportevents, die Amazon den zahlenden Prime Mitgliedern anbietet. Zu diesen gehören unter anderem die UEFA Champions League in Deutschland und Italien sowie die Premier League in Großbritannien, und die immer donnerstags gezeigten Football-Spiele in den USA.