ZDFmediathek: Das sind die Neuzugänge im Juli 2023

Nach Netflix und Disney+ hat jetzt auch das ZDF die Liste mit seinen Mediathek-Neuzugängen im Juli vorgelegt. Im kommenden Monat wird das Angebot der ZDFmediathek um 10 neue Filme und Serienstaffeln erweitert, darunter auch die Musik-Dokumentation „The True Story of Elton John“.

It’s a sin

Fünfteilige britische Dramaserie ab Freitag, 7. Juli

„It’s a sin“ schildert den Beginn der AIDS-Pandemie: Die Schwulenszene wurde stigmatisiert, Erkrankte sozial ausgegrenzt. Trotz des traurigen Themas überrascht die Serie durch ihren Humor und die Lebenslust der Protagonisten. Untermalt wird sie mit dem Soundtrack der 80er-Jahre.

Wir sind die Meiers

Neue Sketchcomedy ab Freitag, 23. Juli

Familie, so heißt es, kann man sich nicht aussuchen – man muss nehmen, was man kriegt. In „Wir sind die Meiers“ zeigt die typisch deutsche Familie Meier den Zeitgeist Deutschlands im Jahr 2023. Da treffen Boomer auf die Generation Z, Schwaben auf Berliner, Wokeness auf Tradition.

Born for this – Mehr als Fußball

Zweite Staffel der Doku-Serie ab Samstag, 15. Juli

„Born for this“ bietet exklusive Einblicke in das Teamgefüge der Frauenfußballnationalmannschaft. In einer Langzeitbegleitung erzählt die Doku-Serie von persönlichen Herausforderungen und Rückschlägen, von Teampsychologie und Erfolgsdruck.

Survivors

Deutsch-italienischer Mystery-Thriller ab Sonntag, 16. Juli

Das Segelboot Arianna gerät in einen gewaltigen Sturm und taucht erst ein Jahr später wieder auf. Doch es sind nur noch sechs Personen an Bord. Es scheint, als hüteten die Überlebenden ein schreckliches Geheimnis.

Inside Shein

Der hohe Preis der Billigmode ab Sonntag, 2. Juli

Stylish, trendy, spottbillig: Die chinesische Fashion-Marke SHEIN bringt Tausende neuer Kleidungsstücke heraus – jeden Tag. Dahinter steckt ein knallhartes Geschäftsmodell.

WatchMe – Sex sells

Sechsteilige satirische Instant-Fiction ab Donnerstag, 27. Juli

Ob „Girlfriend Experience“, „DickRating“ oder Livestream: Auf der Online-Plattform „WatchMe“ ist der Kontakt direkt, persönlich und einfach – solange das Geld stimmt. Das ZDFneoriginal will das Phänomen „Only Fans“ ergründen und herausfinden, was die neue Niedrigschwelligkeit der Sexarbeit mit intimen Wünschen macht.

Mood

Britische Musik-Drama-Serie ab Freitag, 21. Juli

Die junge Sasha träumt davon, eine erfolgreiche Sängerin zu werden. Leider ist sie mittellos und hat nicht die erforderlichen Kontakte.

Weitere Neustarts