Das kommt im Juli neu auf Disney+

Disney+ hat bereits die Liste mit seinen Neuzugängen für den kommenden Monat Juli veröffentlicht. Zu den Highlights dürfte hier ohne Frage die elfte Staffel von Futurama gehören. Darüber hinaus hat Disney+ im Juli ein Themenspecial „Hai“ von National Geographic laufen.

Ganz oder gar nicht: Die Serie

Ab 12. Juli exklusiv auf Disney+ (Star)

Die „Ganz oder gar nicht“-Bande ist nach 25 Jahren zurück und tauscht ihre Bühnenkostüme gegen Hundeentführungen, Brieftaubenrennen und eine sehr unkonventionelle Geiselnahme. Gaz mag älter sein, aber er ist nicht weiser. Und sein bester Freund Dave weigert sich vehement, sich weiter in seine Streiche hineinziehen zu lassen. Doch nach einer Tragödie müssen alle für ein gemeinsames Ziel zusammenhalten: einen alten Freund zu ehren.

The Secrets of Hillsong

Ab 12. Juli exklusiv auf Disney+ (Star)

FX's „The Secrets of Hillsong“ ist eine vierteilige Dokumentarserie, die auf den brisanten Originalberichten der Vanity Fair-Journalisten Alex French und Dan Adler über die Skandale der Megachurch basiert. Die Serie zeigt die ersten Interviews mit den ehemaligen Pastoren Carl und Laura Lentz seit ihrem öffentlichen Ausschluss aus der Kirche, die jahrelang Musiker, Schauspieler, Sportler und andere berühmte Persönlichkeiten zu ihren Anhängern zählte. Die Dokumentation enthält auch ergreifende Gespräche mit vielen Gemeindemitgliedern, die sich mit der globalen Aufarbeitung auseinandersetzen, die noch immer nicht abgeschlossen ist, während sich die Kirche bereits mit einer Reihe neuer Enthüllungen konfrontiert sieht. Mit aktuellen Berichten und Analysen von Journalisten, Historikern und politischen Entscheidungsträgern geht die Serie über die aufsehenerregenden Schlagzeilen hinaus und blickt hinter die Kulissen, um das langjährige Vorgehen der Kirche zu untersuchen, Verfehlungen zu vertuschen, um sich selbst zu schützen.

Futurama – Staffel 11

Ab 24. Juli exklusiv auf Disney+ (Star)

In vollständiger Originalbesetzung und gewohnt satirischen Witz ist „Futurama“ nach einer kurzen zehnjährigen Pause triumphierend aus der Kälteschlaf-Röhre gekrochen. Die zehn brandneuen Episoden von Staffel 11 haben für jeden etwas zu bieten: Neue Zuschauer können hier einfach direkt in die Serie einsteigen und langjährige Fans werden die Auflösung zu jahrzehntelangen Rätseln erfahren – darunter Entwicklungen in der epischen Liebesgeschichte zwischen Fry und Leela, der mysteriöse Inhalt von Nibblers Katzenklo, die geheime Geschichte des bösen Roboter-Weihnachtsmanns und der Verbleib von Kifs und Amys Kaulquappen. Während die Crew die Zukunft von Impfstoffen, Bitcoin, Cancel Culture und Streaming-TV erforscht, ist gleichzeitig eine völlig neue Pandemie am Start.

Kizazi Moto: Generation Fire

Ab 5. Juli exklusiv auf Disney+ (Disney)

Mit Geschichten von Künstlern aus Ägypten, Kenia, Nigeria, Südafrika, Uganda und Simbabwe verspricht „Kizazi Moto: Generation Fire“ eine unvergessliche Reise in die Zukunft Afrikas und zeigt die Visionen des Kontinents in noch nie dagewesener Weise. Die actiongeladene Animations-Anthologie greift auf die reiche und vielfältige Geschichte und Kultur des Kontinents zurück und präsentiert zehn Science-Fiction- und Fantasy-Geschichten, die kühne und mutige neue Welten mit fortschrittlicher Technologie, Außerirdischen, Geistern und Monstern zeigen.

„HAI-LIFE“

Im Juli auf Disney+ (National Geographic)

Mit Beginn der HAIßen Saison des Jahres taucht Disney+ ab in die kühlen Tiefen der Meere und in die faszinierende Welt der gefürchteten Jäger. Am 5. Juli startet „HAI-LIFE“ mit packenden Doku-Hai-lights, die eindrucksvolle Bilder aus dem Leben der Meeresbewohner zeigen. Die Doku „Baby-Haie – Vom Ei zum Jäger“ begleitet die Haie auf ihrem Weg vom kleinen Haibaby bis hin zum großen Raubtier und zeigt, dass bei den über 500 Hai Arten die Kleinsten schnell lernen müssen, allein zu schwimmen und zu jagen. Dass die faszinierenden Tiere außerdem gar nicht so weit weg von uns leben wie gedacht, zeigen jüngste Drohnenaufnahmen in der Dokumentation „Haie von oben“!

Ab 5. Juli

The Great North – Neue Folgen der 3. Staffel (Star)

– Neue Folgen der 3. Staffel (Star) The Nanny’s Secrets – Staffel 1 (Star)

– Staffel 1 (Star) Akte Hai – Dem Raubtier auf der Spur – Staffel 2 (National Geographic)

– Staffel 2 (National Geographic) Haie auf Angriff – Staffel 8 (National Geographic)

– Staffel 8 (National Geographic) Kizazi Moto: Generation Fire – (Disney)

Ab 7. Juli

Baby-Haie – Vom Ei zum Jäger (National Geographic)

(National Geographic) Haie von oben (National Geographic)

(National Geographic) Badetag (1970) (Disney)

(1970) (Disney) Der Freizeitkapitän (1961) (Disney)

(1961) (Disney) Micky, der Bauarbeite r (1933) (Disney)

r (1933) (Disney) Frankies Katzenmusik (1947) (Disney)

(1947) (Disney) Goofy macht Gymnastik (1949) (Disney)

(1949) (Disney) Tanz der Skelette (1929) (Disney)

Ab 12. Juli

The Secrets of Hillsong (Star)

(Star) The Company You Keep – Staffel 1 (Star)

– Staffel 1 (Star) Große Erwartungen – Staffel 1 (Star)

– Staffel 1 (Star) A Superfantastica Historia do balao – Staffel 1 (Star)

– Staffel 1 (Star) Marvel Moon Girl und Devil Dinosaur – Staffel 1 (Marvel)

Ab 14. Juli

True Lies – Wahre Lügen (Star)

(Star) Die große Hai-Zählung (National Geographic)

(National Geographic) Das Turnier der Haie (National Geographic)

(National Geographic) Unersättlich: Haie, die alles fressen (National Geographic)

Ab 19. Juli

The Lesson is Murder – Staffel 1 (Star)

– Staffel 1 (Star) Snowfall – Staffel 6 (Star)

– Staffel 6 (Star) Chapelwaite – Staffel 1 (Star)

Ab 21. Juli

Superkräfte der Haie (National Geographic)

(National Geographic) Hai vs. Boot (National Geographic)

Ab 24. Juli

Futurama – Staffel 11 (Star)

Ab 26. Juli

How I Met Your Father – Neue Folgen der 2. Staffel (Star)

– Neue Folgen der 2. Staffel (Star) Drag Me to Dinner – Staffel 1 (Star)

– Staffel 1 (Star) Hör mal, wer da hämmert – Staffel 1 bis 8 (Star)

Ab 28. Juli

Die wunderbare Welt von Micky Maus: Steamboat Silly (Disney)

Ab 30. Juli