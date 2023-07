ZDFmediathek: Das sind die Neuzugänge im August 2023

Nach Paramount+ und Disney+ hat jetzt auch das ZDF die Liste mit seinen Mediathek-Neuzugängen im August vorgelegt. Im kommenden Monat wird das Angebot der ZDFmediathek um 10 neue Filme und Serienstaffeln erweitert, darunter auch der Spielfilm „Paradise Highway“ mit Juliette Binoche und Morgan Freeman.

Ready.Daddy.Go!

Sechsteilige Instant Fiction ab Donnerstag, 10. August

Noch ist die Tinte des Adoptionsvertrags nicht trocken, da wird Michel von seinem Mann verlassen und steht vor dem Nichts. Doch er gibt nicht auf und kämpft in der ZDFneoriginal-Serie mit allen Mitteln für seinen Traum: ein eigenes Kind.

Deutschland, Trockenland – Wenn das Wasser knapp wird

Dürre-Schwerpunkt im ZDF

Dürre und Hitze – seit ein paar Jahren ist fast jeder Sommer ein Supersommer. Die ZDF.reportage ist unterwegs an Orten, in denen Wasserknappheit bereits heute das Leben einschränkt. Sie ist Teil des Themenschwerpunkts „Dürre“ im ZDF und in der ZDFmediathek.

Shooting Stars

Junges Kino im Zweiten ab Freitag, 4. August

Im August präsentiert Das kleine Fernsehspiel zum elften Mal die Sommerreihe „Shooting Stars – Junges Kino im Zweiten“. In der ZDFmediathek finden sich acht Spielfilme, darunter „Berlin Alexanderplatz“ und „Zwischen uns die Nacht“.

Das Mädchen und die Nacht

Serie nach dem Roman von Guillaume Musso ab Freitag, 4. August

Thrill, Rätsel und verborgene Leidenschaft: Schriftsteller Thomas reist nach Südfrankreich, um am Ehemaligentreffen seiner alten Schule teilzunehmen. Doch nun droht ein dunkler Fleck aus seiner Vergangenheit ans Tageslicht zu kommen.

„Normal People“ und „Conversations with Friends“

Nach den Romanen von Sally Rooney ab Samstag, 5. August

Liebe und Leid in Irland: Mit „Normal People“ und „Conversations with Friends“ stehen in der ZDFmediathek gleich zwei preisgekrönte Serien online, die auf Romanen von Sally Rooney basieren.

„H2O“, „Mako“ und Co.

Meerjungfrauen in Serie – bereits Online

Jetzt ziehen Meerjungfrauen ihre Bahnen – in drei Staffeln „H2O – Plötzlich Meerjungfrau“, drei Staffeln „Mako – Einfach Meerjungfrau, allen Folgen der Animationsserie „H2O – Abenteuer Meerjungfrau“ sowie der ersten Staffel von „Alien Surfgirls“.

Die smarten Verführer

Hochstapler in der Wirtschaft ab Montag, 14. August

In der Wirtschaft zählen nicht nur Zahlen. Zuweilen entscheidet der schöne Schein über Erfolg oder Pleite. Die zweiteilige Dokumentation beschreibt die spektakulärsten Fälle von Hochstaplern der letzten Jahre.

Sugar

Kanadisch-deutscher Thriller ab Montag, 7. August

Sie sind die berüchtigtsten Influencerinnen der Welt: Mélina Roberge und Isabelle Lagacé, die 2016 als die „Cocaine Babes“ weltbekannt wurden. „Sugar“ erzählt ihre Geschichte und wirft einen Blick hinter die Glitzerfassade.

Paradise Highway

Mit Juliette Binoche und Morgan Freeman – bereits online

Als das Leben ihres Bruders in Gefahr ist, verstößt Truckerin Sally gegen all ihre Prinzipien und übernimmt einen illegalen Auftrag für einen Mädchenhändlerring: Sie soll die 13-jährige Leila transportieren. Doch die Übergabe läuft schief.

Loving her

Zweite Staffel des ZDFneoriginals ab Montag, 25. August

In der zweiten Staffel von „Loving Her“ ist Hanna verzweifelt: In Sachen Liebe läuft es einfach nicht. Und auch der vermeintliche Traumjob macht der Berlinerin zu schaffen.

Weitere Neustarts