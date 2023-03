Neu auf Disney+: Die Neuzugänge im April 2023

Der Video-Streaming-Dienst Disney+ hat uns heute seine Übersicht der im kommenden Monat neu verfügbaren Filme und Serien auf den Tisch gelegt. Dabei kombiniert Disney wie gewohnt die Markeninhalte von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und Star.

Neben dem diesjährigen Earth Day, der am 22. April auch auf Disney+ stattfinden wird, startet „Peter Pan & Wendy“

ab 28. April exklusiv auf Disney+, „How I Met Your Father“ tritt ab 19. April mit Staffel 2 an und die Miniserie „Sam – Ein Sachse“ debütiert am 26. April.

Die April-Highlights von Disney+

„Peter Pan & Wendy“ – Ab 28. April exklusiv auf Disney+

Unter der Regie von David Lowery, zeigt „Peter Pan & Wendy“, wie das junge Mädchen Wendy Darling, das Angst hat, ihr Elternhaus zu verlassen, auf Peter Pan trifft, einen Jungen, der nicht erwachsen werden will. Gemeinsam mit ihren Brüdern und der Fee Tinkerbell, reist sie mit Peter in die magische Welt von Nimmerland. Dort trifft sie auf einen bösen Piratenkapitän, Käpt’n Hook, und begibt sich auf ein spannendes Abenteuer, das ihr Leben für immer verändern wird.

„The Good Mothers“ – Ab 5. April exklusiv auf Disney+

„The Good Mothers“ ist eine vielschichtige Erzählung, die der schockierenden wahren Geschichte von Denise, der Tochter von Lea Garofalo, Maria Concetta Cacciola und Giuseppina Pesce folgt. Die drei Frauen, die in den tödlichsten aller italienischen Mafia-Clans hineingeboren wurden, wagen es, der ‚Ndrangheta zu trotzen und versuchen, diese von innen heraus zu stürzen. Unterstützung dafür finden sie bei der neuen Staatsanwältin in Kalabrien Anna Colace. Sie ist überzeugt, dass man sich auf die Frauen konzentrieren muss, um den ‚Ndrangheta-Clan zu besiegen… Diese Strategie ist mit großen Risiken verbunden: Die ‚Ndrangheta ist berühmt und gefürchtet für ihre eiserne Faust und ihre tückische Macht. „The Good Mothers“ begleitet Denise, Giuseppina und Maria Concetta bei ihrem Versuch, sich von der kriminellen Macht zu lösen, mit den Behörden zusammenzuarbeiten und eine neue Zukunft für ihre Kinder aufzubauen.

„Rennervations“ – Ab 12. April exklusiv auf Disney+

„Rennervations“ zeigt Jeremy Renner, wie er ausgemusterte Fahrzeuge umgestaltet und sie in atemberaubende Kreationen verwandelt, die Gemeinden auf der ganzen Welt zugute kommen. Jeder Bau hat einen bestimmten Zweck. Mit Hilfe von Anthony Mackie, Vanessa Hudgens, Anil Kapoor und Sebastián Yatra.

„How I Met Your Father“ – Staffel 2 – Ab 19. April auf Disney+

In nicht allzu ferner Zukunft erzählt Sophie ihrem Sohn, wie sie seinen Vater kennengelernt hat: eine Geschichte, die uns zurück in die Gegenwart katapultiert, in der Sophie und ihre engsten Freunde gerade herausfinden, wer sie sind, was sie vom Leben erwarten und wie man sich im Zeitalter von Dating-Apps und schier grenzenlosen Möglichkeiten verliebt.

„Sam – Ein Sachse“ – Ab 26. April exklusiv auf Disney+

Basierend auf der wahren Geschichte von Sam Meffires Aufstieg und Fall folgt diese Miniserie Sams verzweifelter Suche nach Heimat, seinem Kampf für Anerkennung und Gerechtigkeit. Sam wird in den wilden Jahren nach der deutschen Wiedervereinigung vom ersten Schwarzen Polizisten in der DDR zum Medienstar und schließlich zum Verbrecher.

Alle April-Neuheiten im Überblick

Neu ab 1. April

Tengoku-Daimakyo – Staffel 1 (Star)

Neu ab 2. April

Ralph & Katie – Staffel 1 (Star)

Neu ab 5. April

AMEN: Ein Gespräch mit dem Papst (Star)

The Crossover – Staffel 1 (Disney)

Neu ab 7. April

The Right Words (Star)

Große Erwartungen (1998) (Star)

In Time – Deine Zeit läuft ab (Star)

Neu ab 14. April

My Apologies (OT: Ozur Dilerim) (Star)

9-1-1: Lone Star – Staffel 3 (Star)

Extreme Survival mit Hazen Audel: Wettlauf durch den Amazonas – Staffel 1 (National Geographic)

Oswald, der lustige Hase (Disney)

Pristine Seas Project: Zum Schutz der Meere (National Geographic)

Stuber – 5 Sterne Undercover (Star)

Neu ab 17. April

Grey’s Anatomy – Die jungen Ärzte – Staffel 19 (Star)

Seattle Firefighters – Die jungen Helden – Staffel 6 (Star)

Neu ab 19. April

True Lies – Staffel 1 (Star)

Kindred: Verbunden – Staffel 1 (Star)

American Horror Story – Staffel 11 (Star)

Wildes Hawaii – Staffel 1 (National Geographic)

Neu ab 20. April

Quasi (Star)

Neu ab 26. April

Atlanta Medical – Staffel 6 (Star)

Jane Goodall: Die Hoffnung (National Geographic)

Roms verlorene Schätze – Staffel 1 (National Geographic)

Neu ab 28. April