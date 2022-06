ZDF: Tonangebot „Klare Sprache“ jetzt für App, Kabel und Satellit

Neben der Anhebung der sprachrelevanten Frequenzen soll die neue Tonspur auch auf „Algorithmen der künstlichen Intelligenz“ setzen, um die Sprachverständlichkeit auch in Sequenzen bestmöglich zu optimieren, in denen diese gemeinsam mit Begleittönen wie etwa Hintergrundgeräuschen und begleitender Musik ausgestrahlt wird.

Das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) führt sein neues Tonangebot „Klare Sprache“ ab heute für das gesamte ZDF-Hauptprogramm ein und will so für ein besseres Sprachverständnis bei Zuschauern und Zuschauerinnen sorgen, die die ZDF-Inhalte auf dem Fernseher oder auf mobilen Geräten konsumieren.

