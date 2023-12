ZDF Sparks: Neue Agentur für künstliche Intelligenz

Nicht nur die großen Tech-Konzerne aus den Vereinigten Staaten konzentrieren sich dieser Tage mit Hochdruck auf den Ausbau der eigenen KI-Angebote, auch das Zweite Deutsche Fernsehen will seine Kapazitäten im Bereich der künstlichen Intelligenz umfangreich erweitern.

ZDF Sparks Chefin: Dr. Pirita Pyykkönen-Klauck

In der gleichen Woche, in der Meta einen neuen Bildgenerator an den Start gebracht, Google mit der Vorstellung von Google Gemini eine neue Ära der künstlichen Intelligenz ausgerufen und Microsoft eine Handvoll neuer KI-Funktionen für den so genannten Microsoft Copilot präsentiert hat, wirft das ZDF das neue KI-Projekt „ZDF Sparks“ in den Ring.

Neue Unternehmenstocher

Bei ZDF Sparks handelt es sich um eine Unternehmensauskopplung der ZDF Studios. Die ZDF Studios wiederum sind eine von über 30 Tochtergesellschaften des Zweiten Deutschen Fernsehens und kümmern sich nach eigenen Angaben um „den weltweiten Programmvertrieb, die Realisierung internationaler Koproduktionen, den Lizenzankauf und das Merchandising erfolgreicher Programmmarken“.

Im Februar 2024 würde man sich mit ZDF Sparks dann zusätzlich auch noch um den Betrieb einer KI-Agentur kümmern. Welche Tätigkeitsfelder diese abdecken wird, ist derzeit noch unklar. Andreas Grün, beim ZDF als Head of Technology Digital Media aktiv, betont jedoch, dass KI „eine hoch relevante Kern-Technologie“ für das ZDF sei.

KI-Dienstleister für das ZDF

Geführt wird die neue ZDF-Tochtergesellschaft, die als KI-Partner und -Dienstleister innerhalb des ZDF-Verbunds etabliert werden soll, von der Wissenschaftlerin Dr. Pirita Pyykkönen-Klauck, die sich seit über einem Vierteljahrhundert mit künstlicher Intelligenz und verwandten Themengebieten wie etwa dem digitalem Lernen und der Datenwissenschaft auseinandersetzt.

Als designierte Geschäftsführerin von ZDF Sparks kommentiert Dr. Pirita Pyykkönen-Klauck den Start der KI-Agentur folgendermaßen: