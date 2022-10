ZDF Mediathek: Die Neuzugänge im November 2022

Oscar-Preisträger Stefan Ruzowitzky inszenierte die Verfilmung frei nach der literarischen Vorlage von Hermann Hesse: In „Narziss und Goldmund“ schildert er das Leben zweier Männer im Mittelalter. Während der eine Gott ergeben in seinem Kloster verharrt, erlebt der andere alle Höhen und Tiefen eines weltlichen Daseins. Mehr Infos .

Die alleinerziehende Alexandra Brandt verschwindet spurlos. Ihre Schwester Karen, Berufssoldatin, wird von ihrem Auslandseinsatz in Mali nach Hause gerufen, um sich ihrer Nichten anzunehmen. Doch Karen ist seit einem traumatischen Einsatz in Afghanistan schwer suchtkrank. Mehr Infos .

In der südenglischen Küstenstadt Brighton nimmt Detective Superintendent Roy Grace gemeinsam mit seinem Kollegen Detective Sergeant Glenn Branson die Ermittlungen in besonders kniffligen Fällen auf. Die Folgen stehen nach Ausstrahlung vier Wochen in der ZDFmediathek online.

Die adligen Guldenburgs besitzen neben einem Schloss auch Ländereien, ein Gestüt, eine Bierbrauerei sowie eine Beteiligung an einer Privatbank. Bisher haben sie es immer verstanden, den Zerfall ihrer Macht zu verhindern. Doch dann ereilt die Familie ein tragisches Unglück. Alle Folgen sind in der ZDFmediathek abrufbar.

Seit seine Tochter verschwunden ist, wacht der Wildhüter Rayburn über ein Tierreservat in der Wildnis Minnesotas. Als in der Nähe ein getötetes Mädchen gefunden wird, übernimmt der weibliche Sheriff Alice Gustafson die Aufklärung des Verbrechens. In den Wäldern kommt es schließlich zum Showdown mit dem Killer. Mehr Infos .

US-Detective Jacob Kanon reist nach London zur Hochzeit seiner Tochter. Doch am Flughafen wird er von der Polizei empfangen, die ihn um eine Identitätsprüfung bittet. In einem Hostel wurden die Leichen eines jungen Pärchens gefunden, das auf rituelle Weise ausgestellt wurde. Entsetzt erkennt Kanon seine Tochter in der Toten.

