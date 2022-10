Prime Video: Das läuft im November 2022

Amazon Prime Video hat heute die Übersicht mit den bevorstehende Neuerscheinungen des kommenden Monats veröffentlicht. Bereits während der vergangenen Tage konnten wir euch ja schon einen Vorgeschmack auf die kommenden Programmerweiterungen bei Disney+ und Freevee bieten.

Als Highlights führt Amazon im November 2022 die Rückkehr der exklusiven Serien-Produktionen „Die Discounter“ und den Neustart „Love Addicts“ an, der mit der ersten Staffel in den Ring steigt.

Zudem starten mit „Der Liebhaber meines Mannes“ und „The People We Hate at the Wedding“ zwei neue Amazon-Originals-Filme. Zudem wird Staffel 1 von „House of the Dragon“ ab 16. November zum Kauf bereitstehen.

Neu Serien im Oktober

Die Maus – Eine Zeitreise durch 50 Jahre S1

Verfügbar ab 01.11.22

Mammals S1

Verfügbar ab 11.11.22

Verfügbar ab 11.11.22

Die Discounter S2

Verfügbar ab 11.11.22

Golden Boy S1

Verfügbar ab 20.11.22

Verfügbar ab 20.11.22

S1 Verfügbar ab 20.11.22 Love Addicts S1

Verfügbar ab 30.11.22

Neu Filme im Oktober

Der Liebhaber meines Mannes

Verfügbar ab 04.11.22

