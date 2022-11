Disney+ im Dezember 2022: Das gibts zu Weihnachten zu sehen

Eine gute Woche vor dem Monatswechsel präsentiert uns Disney+ seine Programmvorschau auf den kommenden Dezember. Für weihnachtliche Stimmung sollen unter anderem beliebte Klassiker wie „Die Muppets Weihnachtsgeschichte“, die „Kevin – Allein zu Haus“-Reihe oder „Pettersson und Findus – Das schönste Weihnachten überhaupt“ sorgen. Auch Animations-Favoriten, wie „LEGO Star Wars Holiday Special“ und „Ice Age: Eine coole Bescherung“ sind mit von der Partie.

Disney selbst kündigt die anstehenden Highlights wie folgt an:

Beim Mitsingen der Weihnachts-Hits von Pentatonix kommt so richtig die Festtagsstimmung auf, mit dem Weihnachts-Special der Wochenend-Familie werden Tränen gelacht und Micky Maus und seine Freunde bringen herzerwärmende Unterhaltung für die ganze Familie. Disney+ verwandelt die Weihnachtszeit garantiert in ein zauberhaftes Erlebnis für Groß und Klein!

Neu bei Disney+ im Dezember 2022

Gregs Tagebuch 2: Gibt’s Probleme?

Ab 2. Dezember auf Disney+

In „Gregs Tagebuch 2: Gibt’s Probleme?“, das auf dem zweiten Buch der beliebten Reihe von Jeff Kinney basiert, gehen die Abenteuer des ängstlichen, pannengeplagten Junior-High-Schülers Greg Heffley weiter. Diesmal geht es vor allem um die komplizierte Beziehung zu seinem älteren Bruder Rodrick. Greg steht vor seiner bisher größten Herausforderung: Er muss ein Wochenende allein mit Rodrick überleben. Aber vielleicht kann er von seinem faulen, aber ganz schön raffinierten Bruder auch so einiges lernen…

Our Only Chance

Ab 2. Dezember auf Disney+

Immer wenn Candela eine Single in ihren sozialen Medien veröffentlicht, hören sich Tausende von Followern ihre Kompositionen an. Doch das reicht nicht, um von ihrer Musik leben zu können. Das ändert sich, als Fede Ariza, der wichtigste Musikproduzent des Landes, sie in einem bescheidenen Konzertsaal singen hört. Auf der anderen Seite gibt es Diego, einen jungen Mann, der versucht, seinen Lebensunterhalt mit Boxen zu verdienen. Während er gleichzeitig Kinder unterrichtet, nimmt er aber auch an illegalen Kämpfen teil. Candela und Diego haben sich seit Jahren nicht mehr gesehen, aber alles ändert sich, als sich eines Nachts ihre Wege kreuzen. Was zunächst als aufrichtige Freundschaft beginnt, entwickelt sich am Ende zu einer romantischen Beziehung, die viele Widrigkeiten überwinden muss, da keiner von beiden seinen Lebenstraum aufgeben will.

Nachts im Museum: Kahmunrah kehrt zurück

Ab 9. Dezember auf Disney+

„Nachts im Museum: Kahmunrah kehrt zurück” ist ein brandneues Animationsabenteuer, das auf der gleichnamigen Filmreihe basiert. Nick Daleys Ferienjob als Nachtwächter im American Museum of Natural History wäre eine Herausforderung für jeden Highschool-Schüler. Zum Glück tritt er in die Fußstapfen seines Vaters und ist mit der antiken Tafel des Museums vertraut, die bei Sonnenuntergang alles zum Leben erweckt. Nick freut sich, seine alten Freunde wie Teddy, Sacagawea und Rex zu sehen. Doch als der wahnsinnige Herrscher Kahmunrah mit seinem Plan entkommt, das Tor zur ägyptischen Unterwelt zu öffnen und die Armee der Toten zu befreien, liegt es an Nick ihn aufzuhalten und das Museum ein für alle Mal zu retten.

Darby and the Dead

Ab 9. Dezember auf Disney+

Nachdem sie als junges Mädchen eine Nahtoderfahrung erlebt hat, erlangt Darby Harper die Fähigkeit, tote Menschen zu sehen. Das hat zur Folge, dass sie immer verschlossener wird und sich von ihren Mitschülern abkapselt. Sie verbringt ihre Zeit lieber damit, einsame Geister zu beraten, die noch etwas auf der Erde zu erledigen haben. Doch all das ändert sich, als Capri, die Anführerin der exklusivsten Clique der Schule, unerwartet bei einem ungewöhnlichen Unfall stirbt. Ihre bevorstehende „Sweet 17“-Geburtstagsparty muss also wohl oder übel abgesagt werden. Capri gibt sich damit jedoch nicht zufrieden, erscheint Darby als Geist und bittet sie inständig darum, einzugreifen und Capris Freunde davon zu überzeugen, die Party wie geplant zu veranstalten. Um dem Zorn der untoten Diva zu entgehen, muss Darby aus ihrem selbst auferlegten Exil auftauchen und sich nach Capris Vorbild neu erfinden, was bedeutet, dass sie sich mit genau den Leuten anfreunden muss, die sie zuvor gemieden hat.

Das Vermächtnis von Montezuma

Ab 14. Dezember auf Disney+

Die Disney+ Original Serie „Das Vermächtnis von Montezuma“ ist eine Erweiterung der „Das Vermächtnis der Tempelritter“-Filmreihe, die aus der Sicht der jungen Heldin Jess erzählt wird – einer brillanten und einfallsreichen Träumerin auf der Suche nach Antworten über ihre Familie. Sie lässt sich auf das Abenteuer ihres Lebens ein, um die Wahrheit über die Vergangenheit aufzudecken und einen verlorenen panamerikanischen Schatz zu retten.

Mord im Auftrag Gottes

Ab 14. Dezember auf Disney+

„Mord im Auftrag Gottes“ ist eine Original Limited Serie, die von Jon Krakauers True-Crime-Bestseller inspiriert wurde und die Ereignisse verfolgt, die im Jahr 1984 zum Mord an Brenda Wright Lafferty und ihrer kleinen Tochter in einem Vorort im Salt Lake Valley geführt haben. Als Detective Jeb Pyre Vorfälle untersucht, zu denen es innerhalb der Familie Lafferty gekommen ist, deckt er Geheimnisse über die Ursprünge der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage auf und erkennt die gewalttätigen Folgen eines unnachgiebigen Glaubens. Was Pyre, ein frommer Mormone, ans Licht bringt, veranlasst ihn dazu, seinen eigenen Glauben infrage zu stellen.

If These Walls Could Sing

Ab 16. Dezember auf Disney+

Für mehr als 90 Jahre sind die Abbey Road Studios das Herz der Musikindustrie. In diesem Film voller Erinnerungen und Entdeckungen, führt uns Mary McCarthy durch neun Dekaden, um die kreative Magie zu erleben, die es zu dem berühmtesten und am längsten betriebenen Studio der Welt macht. Von Klassik zu Pop, von Filmmusik zu Hip Hop, „If These Walls Could Sing“ erkundet die Bandbreite, Diversität und Genialität der Abbey Road Studios. Persönliche Interviews zeigen, wie Musiker, Produzenten, Komponisten und die passionierten Techniker und Mitarbeiter der Abbey Road Studios ihre musikalische Sprache und Community gefunden haben, während anschauliche Archiv- und Session-Aufnahmen exklusiven Zugang zu den berühmten, privaten Studios geben.

Barbarian

Ab 28. Dezember auf Disney+

Eine junge Frau (Georgina Campbell), die wegen eines Vorstellungsgesprächs nach Detroit reist, bucht ein Miethaus. Doch als sie spät abends ankommt, stellt sie fest, dass das Haus doppelt gebucht wurde und ein seltsamer Mann (Bill Skarsgård) bereits dort wohnt. Entgegen jeder Vernunft entscheidet sie sich, die Nacht dort zu verbringen. Doch schon bald locken sie mysteriöse Geräusche in andere Teile des Hauses, wo erschreckende Entdeckungen zeigen, dass sie viel mehr zu fürchten hat, als einen unerwarteten Hausgast. Ebenfalls in „Barbarian“ spielt Justin Long. Das Drehbuch stammt von Zach Cregger, der ebenfalls Regie führt. Von 20th Century Studios und New Regency.

Weitere Dezember-Neustarts auf Disney+

Ab 2. Dezember

The Housewife & the Shah Shocker (Star)

Ab 7. Dezember

The Come Up – Staffel 1 (Star)

Ab 9. Dezember

Idina Menzel: Which Way to the Stage? (Disney)

Bridget Jones’ Baby (Star)

Ab 14. Dezember

Between the World and Us – Staffel 1 (Star)

Das Netz – Power Play – Staffel 1 (Star)

Afrikas wilde Wunderwelt (National Geographic)

Boston Legal – Staffel 1-5 (Star)

Ab 16. Dezember

Le Pupille (Disney)

Doktorspiele (Star)

Plan B (Star)

Ab 21. Dezember

This Fool – Staffel 1 (Star)

Die Top Ten der 80er – Staffel 1 (National Geographic)

Mayday – Alarm im Cockpit – Staffel 21 (National Geographic)

Ab 28. Dezember

Encanto at the Hollywood Bowl (OT) (Disney)

Tell me Lies – Staffel 1 (Star)

The Cave (National Geographic)

Weitere Weihnachts-Highlights: