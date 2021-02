ZDF Mediathek: Die Highlights im März 2021

Das ZDF versorgt uns mit einem Ausblick auf seine On-Demand-Highlights im kommenden Monat. Unter anderem steht eine Fortsetzung der Familiengeschichte „Ku'damm 63“ auf dem Plan und es geht die amüsante BBC-Produktion „Shakespeare & Hathaway“ in die dritte Staffel.

Die vierte Staffel der Krimiserie „Mord in Mittsommer“ ist vom 7. März an über die ZDFmediathek abrufbar. In dem „neoriginal“ ermittelt mit Alexander Gullmar ein alleinerziehender und für seine unkonventionellen Methoden bekannter Norweger in Schweden.

Mit Blick auf den Weltfrauentag am 8. März gehen einen Tag davor drei Produktionen aus der Reihe „Das kleine Fernsehspiel“ mit thematischem Bezug an den Start: „Lift Like a Girl – Stark wie ein Mädchen“, „80.000 Schnitzel“ und „Frauenzimmer – Lust kennt kein Alter“.

Am 20. März startet die dritte Staffel der schrägen englischen Krimiserie „Shakespeare & Hathaway“. Hier ermitteln Luella Shakespeare und Frank Hathaway als Privatdetektive im beschaulichen Stratford-upon-Avon, dem Geburtsort von William Shakespeare.

Ebenfalls am 20. März startet die Fortsetzung der Familiengeschichte „Ku'damm 63“, der Dreiteiler handelt von der Familie Schöllack und der Tanzschule "Galant" am Berliner Kurfürstendamm.

Mit „Pure“ folgt am 27. März eine sechsteilige britische Serie, in der Charly Clive als Marnie unter einer Zwangsstörung leidend permanent an Sex denken muss.

Den Monatsabschluss macht der Neuzugang „Zum Glück bleibt es in der Familie“ am 30. März in der ZDFmediathek. Die Komöde dreht sich um ein Pariser Lesbenpaar, das mit Hilfe eines Schein-Ehemanns in Thailand ein Kind adoptieren möchte.

Die Filme und Serien werden allesamt vom jeweils genannten Datum an über die ZDFmediathek zum Abruf auch per iPad, iPhone oder Apple TV zur Verfügung stehen. Beachtet dabei, dass Dauer der Verfügbarkeit jeweils begrenzt ist.

