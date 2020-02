ZDF Mediathek: Die Highlights im März 2020

Das ZDF kann mit Blick auf die Menge der monatlichen Serien-Neuerscheinungen zwar nicht ansatzweise mit kommerziellen Anbietern wie Netflix oder Amazon Prime Video konkurrieren, in Sachen Qualität, dies demonstrierten die vergangenen Monate anschaulich, müssen sich die Öffentlich-Rechtlichen jedoch nicht verstecken.

Auf den Spuren der Netflix-Neuzugänge im März 2020 liefert nun auch das Zweite seine Highlights für den kommenden Monat ab.

Im Fokus stehen erneut drei hochkarätige TV-Serien, die alle auf Abruf über die Mediathek des Senders zu Verfügung stehen werden. Eine Mediathek, auf deren Neuzugänge wir bei ifun.de zukünftig regelmäßig hinweisen.

online ab Montag, 2. März 2020

In Unterleuten leben alle zusammen: Wende-Gewinner und Wende-Verlierer, Ostalgiker, Kapitalisten, Zugereiste und Alteingesessene. Mit ländlicher Idylle hat das wenig gemein. Denn als ein Windpark in der Nähe des Dorfs entstehen soll, spaltet das die Bewohner im prominent besetzten Dreiteiler „Unterleuten“.

online ab Samstag, 14. März 2020

In einem Küstenort verschwinden die Zwillinge Holly und Dylan. Detective Sergeant Lisa Armstrong steht vor einem unerwarteten Problem: In der Nacht des Verschwindens der Jugendlichen hatte sie einen One-Night-Stand mit dem Stiefvater der Kinder. Unter Hochdruck sucht die Polizei nach den Zwillingen. Doch dann wird am Strand eine Leiche gefunden.