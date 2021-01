ZDF Mediathek: Die Highlights im Februar 2021

Auf den Spuren der gestern für Februar angekündigten Katalogneuzugänge des Video-Streaming-Dienstes Netflix liefert jetzt auch das Zweite seine Highlights für den kommenden Monat ab.

Wie üblich konkurriert das ZDF nicht in der Menge der monatlichen Serien-Neuerscheinungen mit dem Platzhirschen, sondern versucht sich in Qualität.

Die Bewertung, wie sich die vier neuen Monats-Highlights hier einfügen, überlassen wir euch. Neben der britischen Miniserie „Bodyguard“, sorgen eure Rundfunkgebühren für den ansonsten kostenfreien Zugriff auf das Familiendrama „Tod von Freunden“, den italienischen Politthriller „Suburra“ und die sechsteilige Dramaserie „Unbroken“.

online ab Montag, 1. Februar 2021



Als Bodyguard der britischen Innenministerin Julia Montague gerät David Budd zwischen die Fronten von Politik und Terror. Alle drei Folgen sind nach ihrer jeweiligen TV-Ausstrahlung im ZDF-Montagskino für sieben Tage in der ZDFmediathek abrufbar. Mehr Infos.

online ab Sonntag, 7. Februar 2021



online ab Montag, 22. Februar 2021



Der Gangster „Samurai“ will Roms Hafenmeile in ein neues Las Vegas verwandeln. Alle Paten der Region erklären sich bereit, mitzumachen. Doch der Frieden hält nicht lange. Die Mafiageschichte ist sieben Tage in der ZDFmediathek abrufbar. Mehr Infos.