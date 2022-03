CD Projekt Red kündigt nächsten Teil der Witcher Rollenspielserie an

Auch technisch steht eine große Änderung an. Anstelle der eigenen REDEngine bringt das Entwicklerteam diesmal Epics Unreal Engine 5 zum Einsatz. Ob damit – trotz der anhaltenden Streitigkeiten zwischen Epic und Apple – endlich wieder eine macOS Portierung wahrscheinlich wird, lässt sich zu diesem Zeitpunkt jedoch leider noch nicht absehen. Bisher stehen sowohl Releasezeitraum wie auch eine Liste der unterstützten Plattformen noch aus. Allerdings nehmen wir an, dass sich der Titel noch in junger Entwicklungsphase befindet und der Release entsprechend noch in recht ferner Zukunft liegen dürfte.

