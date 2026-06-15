Mova hat mit dem Z70 Ultra Roller Complete ein neues Reinigungsroboter-Flaggschiff im Programm. Das Gerät setzt wie auch schon die letzten Top-Modelle des Herstellers auf die sogenannte Rollenmopp-Technik, wischt also mit einer Walze statt rotierenden Scheiben, und kommt mit vollautomatisierten Wartungsfunktionen.

Technisch baut der Z70 Ultra Roller Complete auf dem Mova Z60 auf, den wir im vergangenen Jahr ausführlich vorgestellt und ausprobiert haben. Laut Hersteller wurden insbesondere die Reinigungsleistung, die Hindernisüberwindung und die automatisierte Wartung verbessert.

Mehr Saugleistung als beim Vorgänger

Die Saugleistung des Roboters hat sich mit dem Versionssprung von zuvor 28.800 Pa auf maximal 36.000 Pa erhöht. Die Mova-Modelle zählen in dieser Kategorie zu den leistungsstärkeren Saugrobotern am Markt. Wir wollen hier allerdings anmerken, dass Saugroboter auch schon mit deutlich geringeren Maximalwerten hervorragende Ergebnisse liefern können.

Von einem Technologiesprung kann man allerdings durchaus mit Blick auf die Nasswalzensysteme reden, die in immer mehr modernen Reinigungsrobotern zu finden sind. Mova hat hier inzwischen über mehrere Produktgenerationen hinweg Erfahrungen gesammelt. Die Moppwalze wird während der Nassreinigung kontinuierlich mit Frischwasser versorgt und befeuchtet. Zugleich wird dabei der aufgenommene Schmutz abgestreift, was verhindert, dass dieser lediglich auf eine größere Fläche verteilt wird.

Bessere Hindernisüberwindung

Bei dem neuen Modell wurde laut Hersteller zudem der Anpressdruck der Walze erhöht, um auch eingetrocknete Verschmutzungen besser entfernen zu können. Auch bei der Überwindung von Türschwellen und ähnlichen Hindernissen verspricht Mova Verbesserungen. Der Roboter soll Höhenunterschiede von bis zu neun Zentimetern überwinden können.

Für die Kantenreinigung kommt eine ausfahrbare Seitenbürste zum Einsatz, die entlang von Wänden und Fußleisten arbeitet. Um auch Bereiche unter Möbeln zu erreichen, kann der auf dem Gehäuse platzierte Laserturm eingefahren werden. Durch die verringerte Bauhöhe kann der Roboter auch unter Möbelstücken mit einer Bodenfreiheit von mindestens zehn Zentimetern fahren.

Einführungspreis zum Marktstart

Der Mova Z70 ist optional auch in einer Variante für Festwasseranschluss erhältlich. Die Standardversion mit Absaugstation sowie Frisch- und Schmutzwassertanks soll regulär 1.399 Euro kosten und wird im Rahmen einer Einführungsaktion unter anderem bei Amazon für 1.199 Euro angeboten.

Mova hat darüber hinaus bereits erste Prime-Day-Angebote online gestellt.