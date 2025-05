YouTube zeigt NFL-Auftakt – DAZN alle Klub-WM-Spiele

Die diesjährige NFL-Saison startet am 5. September und in der vergangenen Nacht hat die amerikanische Football-Liga auch den neuen Spielplan veröffentlicht. Das Auftaktspiel bestreiten die Dallas Cowboys und die Philadelphia Eagles.

Unsere Interesse ruft allerdings eher die darauffolgende Begegnung zwischen den Kansas City Chiefs und den Los Angeles Chargers hervor. Diese wird nämlich am Samstag, dem 6. September – allerdings um zwei Uhr morgens – weltweit live auf YouTube übertragen. Die Begegnung findet in São Paulo, Brasilien, statt und es handelt sich um das erste NFL-Spiel, das vollständig live und ausschließlich auf YouTube gestreamt wird.

Im Rahmen der Ankündigung betonten die NFL-Verantwortlichen, dass sie die bestehende Partnerschaft mit YouTube weiter ausbauen wollen. Im vergangenen Jahr seien über 350 Millionen Stunden offizieller NFL-Inhalte auf YouTube konsumiert worden.

FIFA Klub-WM im Free-TV und bei DAZN

Für die Fußball-Interessierten steht im Anschluss an das Bundesliga-Ende und das darauffolgende Pokalendspiel als nächstes die FIFA Klub-Weltmeisterschaft auf dem Plan. Hier haben DAZN und ProSiebenSat.1 angekündigt, dass sie im Rahmen einer Kooperation alle Begegnungen mit deutscher Beteiligung im linearen Fernsehen sowie im Stream zeigen. DAZN bietet darüber hinaus alle Spiele des Wettbewerbs kostenlos an, hierfür wird allerdings ein Benutzerkonto bei der Streaming-Plattform benötigt.

Mit Borussia Dortmund und dem FC Bayern München spielen zwei deutsche Teams bei dem Wettbewerb mit. Im Free-TV überträgt Sat.1 alle Begegnungen der beiden Mannschaften.

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 findet vom 14. Juni bis zum 13. Juli in den USA statt. Dementsprechend liegen die Anstoßzeiten nach unserer Zeit zum Teil auch in den frühen Morgenstunden. Den offiziellen Spielplan inklusive aller Uhrzeiten mit Angaben in mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ) findet ihr hier bei der FIFA.