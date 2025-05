Apple Vision Pro: Nutzer sollen mit den Augen scrollen können

Apple arbeitet an einer neuen Funktion für die Datenbrille Vision Pro, mit deren Hilfe sich Inhalte künftig durch reine Augenbewegungen scrollen lassen. Die sogenannte Eye-Scrolling-Funktion befindet sich laut dem Bloomberg-Journalisten Mark Gurman zufolge derzeit noch in der Entwicklung und soll Bestandteil des kommenden Vision-Pro-Betriebssystems visionOS 3 sein.

Steuerung per Augenbewegung

Bereits jetzt kann man mit der Apple Vision Pro Inhalte durch Blicksteuerung auswählen und dies mit einer Fingerbewegung bestätigen. Die geplante Erweiterung würde die Navigation jedoch um eine direkte Scrollfunktion ergänzen. Wenn man so will, ist dies ein logischer Schritt, der auf die bereits bestehenden Hard- und Softwarekomponenten zur Augenverfolgung aufbaut. Es gilt als gesichert, dass Apple die nächste Generation seines Betriebssystems für die Apple Vision Pro gemeinsam mit den kommenden Versionen von iOS und macOS im Rahmen seiner Entwicklerkonferenz WWDC vorstellt, die am 9. Juni beginnt.

Die neue Steuerung soll dem Bloomberg-Bericht zufolge zunächst in allen auf der Vision Pro verfügbaren Apple-Anwendungen funktionieren. Begleitend arbeite Apple an einer Schnittstelle, mit der auch Drittentwickler die Funktion nutzen und sie in ihre eigenen Anwendungen integrieren können.

Zukunft der Vision Pro weiter offen

Mithilfe der neuen Funktion will Apple zweifellos auch das Potenzial der Vision-Pro-Plattform weiter in den Vordergrund rücken. Die technische Perfektion und Leistungsfähigkeit der Datenbrille gilt als unbestritten. Ihr hoher Preis hindert die Apple-Brille aber daran, große Marktanteile zu erringen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Verkaufszahlen des Geräts hinter den Erwartungen von Apple zurückbleiben.

Abhilfe sollen hier neue Modelle der Vision Pro schaffen. Die Rede ist von einer günstigeren und leichteren Version sowie von einem Modell, das per Kabel mit dem Mac verbunden wird, um Anwendungen mit besonders geringer Latenz zu ermöglichen.