Apple testet Wiedergabelisten-Umzug zu Apple Music

Apple testet in Australien und Neuseeland die Möglichkeit, Wiedergabelisten von anderen Musikdiensten an Apple Music zu übertragen. Die Option zielt zweifellos darauf ab, mehr Abonnenten für Apple Music zu gewinnen. Die oft mühsam erstellten und penibel gepflegten Wiedergabelisten sind für viele Nutzer von Musikdiensten ein gewichtiger Grund, den Wechsel zu einem anderen Anbieter gar nicht erst in Betracht zu ziehen.

Apple beschreibt die Funktion im Detail in einem neu veröffentlichten Support-Dokument mit dem Titel „Transfer your library and playlists from music services to Apple Music“. Darin findet sich – ohne Begründung – auch der Hinweis, dass die Funktion nur für Apple-Kunden in Australien und Neuseeland zur Verfügung steht. Es ist anzunehmen, dass die regionale Einschränkung daher rührt, dass Apple die neue Option zunächst weiter testen und vermutlich gestaffelt freischalten will.

Screenshots der SongShift-App

Apple testet schon seit über einem Jahr

Hinter den Kulissen arbeitet Apple schon länger an dieser Möglichkeit. So konnten wir bereits vor mehr als einem Jahr darüber berichten, dass Apple eine solche Funktion im Zusammenspiel mit der Android-Version seiner Musik-App testet. Als Partner setzt Apple hier auf den Anbieter SongShift, der diese Funktion zu Preisen ab 7 Euro auch vom Musikdienst unabhängig als App anbietet.

SongShift unterstützt die Übertragung zwischen elf verschiedenen Musikdiensten in beide Richtungen, wobei Apple Music der einzige Anbieter ist, der für die Funktion ein aktives Abonnement voraussetzt.

TuneMyMusic bietet maximale Flexibilität

Apple hat hier das Rad nicht erfunden. Der konkurrierende Anbieter Deezer bietet eine solche Funktion bereits seit vier Jahren an und arbeitet hierfür mit dem Anbieter TuneMyMusic zusammen.

TuneMyMusic unterstützt insgesamt 20 verschiedene Anbieter und Plattformen und bietet darüber hinaus die Möglichkeit, auch als Datei, in Form einer Internetadresse oder schlicht als Song-Aufzählung in Textform vorliegende Wiedergabelisten einzulesen und an den gewünschten Musikdienst zu übertragen.