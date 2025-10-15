YouTube verpasst seinem Videoplayer ein neues Design

YouTube beginnt in dieser Woche mit dem globalen Rollout eines überarbeiteten Videoplayers, der auf allen Plattformen ein einheitlich „cleaneres“ Erscheinungsbild bieten soll. Nutzer der YouTube-App, der Webversion sowie von TV-Oberflächen erhalten damit ein angepasstes Interface, das klarere Icons, modernisierte Bedienelemente und reduzierte Überlagerungen im Videobild kombiniert.

Ziel der Änderungen ist eine immersivere Darstellung, bei der Bedienelemente weniger vom eigentlichen Videoinhalt ablenken. In ersten Screenshots sind abgerundete, leicht transparente Buttons zu sehen, die sich optisch stärker zurücknehmen, ohne jedoch an Funktionalität einzubüßen. Die Bedienung bleibt unverändert, wird durch das neue Design jedoch sichtbar prominenter platziert.

Navi und Interaktion mit neuen Details

Neben dem Redesign selbst bringt YouTube auch neue Details in die Navigation und Nutzerinteraktion ein. Auf Mobilgeräten sollen Übergänge zwischen Tabs flüssiger wirken, da die Bewegungsführung überarbeitet wurde. Die Doppeltipp-Geste zum Springen im Videoverlauf wurde ebenfalls neu gestaltet, um weniger visuelle Störungen zu erzeugen.

Auch bei den Interaktionselementen gibt es neue Ansätze: So wird das Liken von bestimmten Videos (etwa Musik- oder Sportinhalten) mit kontextbezogenen Animationen unterlegt. Zudem wurde die Möglichkeit zum Speichern von Inhalten für später überarbeitet. Playlist-Funktionen erscheinen nun in einem aufgeräumteren Layout, das die Bedienung erleichtern soll.

Abschließend hat YouTube die Kommentaransicht verändert: Ein neues Antwort-Threading soll Gespräche strukturierter darstellen und Lesefluss sowie Übersicht verbessern. Wie YouTube im hauseigenen Support-Forum mitteilt, sollen die Änderungen im Laufe der kommenden Tage und Wochen schrittweise eingeführt werden.