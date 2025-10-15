waipu.tv startet neues Basispaket und überarbeiteten Streaming-Stick

waipu.tv erweitert sein Angebot um das neue Einstiegsabo waipu.tv Start sowie eine überarbeitete Version seines Streaming-Sticks. Die Kombination aus waipu.tv Start und dem waipu.tv Stick soll laut Anbieter eine einfache Möglichkeit bieten, Fernsehinhalte über das Internet zu empfangen.

Das Paket kostet 4,99 Euro pro Monat und richtet sich laut waipu.tv insbesondere an Haushalte, die bislang klassisches Kabel-TV nutzen. Das neue Abo sei damit das derzeit günstigste IPTV-Angebot auf dem Markt. Die Miete für den neuen Stick ist dabei inbegriffen.

Der Produktbeschreibung zufolge umfasst waipu.tv Start über 200 deutschsprachige Sender und bietet Funktionen wie Pause, Restart und eine Live-Suche, die für ein komfortables Fernseherlebnis sorgen sollen. Das Abo lässt sich ausschließlich über die Webseite von waipu.tv buchen und ist monatlich kündbar.

Das Abo ist ausschließlich online unter waipu.tv/start buchbar.

waipu.tv Stick in Generation 2

Den Start der neuen Abo-Variante begleitend hat waipu.tv auch eine neue Version seines Empfangs-Sticks vorgestellt. Das Zubehör wird über den HDMI-Anschluss mit dem Fernseher und über WLAN mit dem Internet verbunden. Im Inneren des waipu.tv Sticks der zweiten Generation arbeitet ein Quad-Core-Prozessor mit 3 GB Arbeitsspeicher und 32 GB Speicherplatz. Das Gerät unterstützt die Ausgabe von Bild und Ton in 4K-Auflösung, HDR10+ sowie Dolby Atmos. Im Lieferumfang ist zudem eine Fernbedienung mit beleuchteten Tasten enthalten, die sich über Bluetooth oder Infrarot verwenden lässt.

Über die Benutzeroberfläche des Sticks kann man zwischen klassischen Sendern, Mediatheken und Streamingdiensten wie Netflix, Disney+ oder Amazon Prime Video wechseln.

Der waipu.tv Stick ist im Start-Abo inbegriffen, kann aber auch einzeln für 69,99 Euro erworben werden. Das Gerät kann auch in Verbindung mit dem Premium-Paket waipu.tv Perfect Plus genutzt werden und ermöglicht dann den Zugriff auf mehr als 300 Sender in HD sowie auf eine von waipu.tv angebotene Mediathek mit über 40.000 Inhalten.