Apples Karten-App soll verstärkt als Reiseführer dienen

Wir konnten bereits gestern über eine Erweiterung von Apples Karten-App berichten. Anlässlich des bevorstehenden Großen Preis von Monaco hat Apple zahlreiche 3D-Objekte integriert und will am Rennwochenende detaillierte Informationen rund um die Rennstrecke anzeigen.

Während die Monaco-Ergänzungen für alle Nutzer verfügbar sind, beschränkt sich Apples Ankündigung, die Karten-App Apple Karten um Empfehlungen und Bewertungen aus Fachpublikationen wie dem Michelin Guide zu ergänzen, nur auf die USA. Dort können aber auch Reisende davon profitieren. Zudem darf man davon ausgehen, dass Apple auf kurz oder lang auch in anderen Ländern vergleichbare Funktionen bereitstellt. Entsprechende Andeutungen hat Apple bereits gemacht.

Michelin-Bewertungen direkt in der App

Die neue Integration soll es für Benutzer der Karten-App von Apple einfacher machen außergewöhnlich gute Restaurants und Hotels zu suchen und zu entdecken. Darüber hinaus will Apple auch Empfehlungen für weitere Orte und Kategorien wie etwa Golfplätze integrieren.

Den Anfang macht eine Kooperation mit dem Michelin Guide. Apple Maps-Nutzer in den USA können dort gezielt nach Restaurants suchen, die mit MICHELIN-Sternen, dem sogenannten „Green Star“ für nachhaltige Gastronomie oder der Auszeichnung „Bib Gourmand“ versehen wurden. Zusätzlich lassen sich Hotels mit einem „Michelin Key“ finden – einer vor nicht allzu langer Zeit eingeführten Bewertung für Hotels, die besonders für Qualität und Gastfreundschaft stehen.

Weitere Partner und Funktionen sollen folgen

Neben dem MICHELIN Guide sollen auch Inhalte von „The Infatuation“ und „Golf Digest“ in Apple Maps integriert werden. Während The Infatuation sich auf Restaurantempfehlungen mit redaktioneller Handschrift konzentriert, hat sich der Golf Digest auf Bewertungen und Erfahrungsberichte zu Golfplätzen spezialisiert. Beide Anbieter sollen ihre Inhalte demnächst in Apple Maps bereitstellen.

Apple zufolge sind zudem weitere Partnerschaften mit Fachportalen in Vorbereitung. Ergänzend soll es künftig auch möglich sein, speziell kuratierte Reiseführer dieser Anbieter innerhalb von Apple Maps aufzurufen. Für ausgewählte Hotels und Restaurants hat Apple zudem die Integration von Buchungsfunktionen direkt in seine Karten-App angekündigt.