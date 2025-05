Sky bündelt Entertainment Plus mit Bundesliga-Freitagsspielen

In der Fußball-Bundesliga stehen zwar noch die letzten beiden Spieltage an, bei Sky denkt man allerdings jetzt schon an die kommende Saison. Der Anbieter hat ein neues “Entertainment und Fußball“-Angebot geschnürt, bei dem man zum Pauschalpreis von 15 Euro pro Monat Sky Entertainment Plus inklusive Sky Serien sowie Netflix und die Freitagsspiele der Bundesliga bekommt.

Drei wichtige Anmerkungen gleich vorweg: Bei dem integrierten Netflix-Paket handelt es sich um das sonst 4,99 Euro teure „Netflix mit Werbung“, der Sonderpreis gilt nur, „wenn man sich auf zwölf Monate verpflichtet. Zudem gilt das Angebot nur für Neukunden (hier genügt es vermutlich auch, wenn sich ein Mitbewohner neu anmeldet, der Sky bislang nicht genutzt hat). Achtet zudem darauf, dass sich das Abo nach Ablauf des ersten Jahres auf Monatsbasis zum vollen Preis von 25 Euro pro Monat verlängert.

Netflix-Konto kann übernommen werden

Falls ihr bereits ein Netflix-Konto besitzt, könnt ihr dieses im Rahmen der Aktion übernehmen und weiterführen. Das ist insbesondere mit Blick auf zielgerichtete Empfehlungen sowie eure Merkliste sinnvoll.

Weitere Details zum Inhalt des Entertainment-Plus-Pakets von Sky könnt ihr dieser Webseite entnehmen. Durch die Partnerschaft mit HBO kann der Pay-TV-Anbieter mit einer Reihe von attraktiven Serien punkten, darunter auch die vor kurzer Zeit angelaufenen neuen Staffeln von „The Last of Us“ und „The White Lotus“.

Freitagsspiele der Bundesliga wieder bei Sky

Sky hat sich ab der kommenden Saison 2025/26 auch wieder die Rechte an den Freitagsspielen der Fußball Bundesliga gesichert. Ein Komplettpaket kann der Pay-TV-Sender aber auch in der kommenden Saison nicht anbieten. Sky hält dann zwar die Rechte für alle Einzelspiele am Freitag und Samstag, die Samstagskonferenz und die Sonntagsspiele laufen jedoch bei DAZN.

Im Rahmen der Ankündigung des neuen Aktionspakets weist Sky darauf hin, dass es jederzeit möglich ist, dieses Basis-Set um die separat angebotenen Premium-Pakete Sport, Bundesliga und Cinema zu erweitern.