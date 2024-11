MagentaTV MegaStream: 4 Videodienste und IPTV zum Aktionspreis

Das Streaming-Paket MagentaTV MegaStream lässt sich von heute an inklusive Apple TV+ buchen. Die Telekom bündelt hier den Zugriff auf nun vier Videodienste mit dem Zugriff auf mehr als 160 TV-Sender in HD-Qualität und steigt damit verstärkt in den Wettbewerb mit IPTV-Anbietern wie waipu.tv ein.

Als größtes der von der Telekom angebotenen Streaming-Pakete beinhaltet der Tarif MagentaTV MegaStream den Zugriff auf Apple TV+, die Standard-Abos von Netflix und Disney+ sowie RTL+ Premium. Obendrauf gibt es beim Neuabschluss derzeit noch einen Gutschein für sechs Monate Amazon Prime inklusive Prime Video.

Das ebenfalls enthaltene IPTV-Angebot umfasst den Zugriff auf mehr als 160 öffentlich-rechtliche und private TV-Sender in HD-Qualität und man kann damit auf bis zu drei Geräten gleichzeitig fernsehen und streamen – vorausgesetzt, die Anzahl der parallelen Streams wird nicht durch die Nutzungsbedingungen der Sender eingeschränkt. Für die Aufnahme von Fernsehsendungen stehen im Rahmen des Angebots bis zu 100 Stunden digitaler Aufnahmespeicher bereit.

Die Videodienste allein würden 40 Euro im Monat kosten

Aktuell wird die Einführung des neuen Streaming-Pakets von interessanten Sonderkonditionen begleitet. So bekommt man bei Abschluss mit 24 Monaten Laufzeit die ersten sechs Monate komplett kostenlos und bezahlt im Anschluss monatlich 25 Euro. Erst ab dem 25. Monat wird der reguläre Preis von 30 Euro im Monat fällig, das Paket kann dann aber auch auf Monatsbasis gekündigt werden.

Nimmt man also die Mindestlaufzeit von zwei Jahren, so bezahlt man umgerechnet 18,75 Euro pro Monat, und kann zu diesem Preis über das IPTV-Angebot der Telekom auch die Videodienste Apple TV+, Netflix, Disney+ und RTL+ in vollem Umfang nutzen. Allein die enthaltenen Videodienste würden normalerweise knapp 40 Euro im Monat kosten. Falls ihr ohnehin einen oder zwei davon abonniert habt, lohnt es sich vermutlich, das Ganze einmal durchzurechnen.

Es ist egal, welchen Internetanbieter man nutzt

Was gerne vergessen wird: Die MagentaTV Streaming-Pakete werden zwar von der Telekom angeboten, setzen aber nicht voraus, dass man auch über die Telekom ins Internet geht. Das Angebot läuft komplett unabhängig von den Internettarifen des Providers.