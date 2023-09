YouTube Premium Lite wird eingestellt

Die Chancen auf die Einführung von YouTube Premium Lite als preislich attraktive Alternative zum Komplett-Abo von YouTube Premium auch hierzulande sind wohl verflogen. Die Abo-Option, die zum Monatspreis von 6,99 Euro in einzelnen Ländern bereits angeboten wurde, wird im Oktober eingestellt. YouTube weist aktive Abonnenten auf das bevorstehende Ende hin.

Mit YouTube Premium Lite fanden all jene Nutzer, die beim Zugriff auf die Videoplattform keine Werbung sehen wollten, aber keinen Wert auf Zusatzfunktionen wie YouTube Music gelegt haben, eine preislich attraktive Alternative. Statt monatlich 11,99 Euro für das Premium-Komplettpaket konnte man YouTube Premium Lite bereits für 6,99 Euro im Monat abonnieren. Allerdings stand diese Option in Deutschland selbst nie zur Verfügung, sondern man musste dafür beispielsweise auf Nachbarländer wie Luxemburg oder Belgien ausweichen.

In dem jetzt an Abonnenten von YouTube Premium Lite verschickten Kündigungsschreiben spricht YouTube zwar davon, dass man ein Ersatzangebot für Premium Lite bereitstellen wolle, bei dem das Feedback von Nutzern, Videoproduzenten und Partnern berücksichtigt werde, gleichzeitig wird in der Mitteilung aber auch für das preislich deutlich höher angesiedelte Standard-Abonnement von YouTube Premium geworben. Abonnenten von Premium Lite erhalten die Standardversion im Anschluss an ihre Lite-Abo einen Monat lang kostenlos als Probeangebot, unabhängig davon, ob sie die Test-Option in der Vergangenheit schon einmal genutzt haben.

Bei YouTube fehlt ein Werbefrei-Abo

Wir kritisieren das Fehlen einer realistischen Werbefrei-Option bei YouTube ja bereits seit geraumer Zeit. Nicht wenige Nutzer der Plattform wären bereit, hier monatlich eine angemessene Gebühr zu entrichten. Das Standard-Abo für 12 Euro ist dafür aber schlichtweg zu teuer und lediglich dann attraktiv, wenn man YouTube anstelle der hierzulande populären Angebote wie Spotify, Deezer und Apple Music auch als Musikdienst verwendet.