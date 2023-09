GPGTools-Entwickler warnen vor Update auf macOS Sonoma

Die Entwickler der Verschlüsselungssoftware hoffen derweil, dass sie ihre Anwendung in Zukunft wieder wie gewohnt für Apple-Nutzer anbieten können. Mit den Umstellungen im Rahmen von macOS Sonoma muss Apple nun quasi jede Funktionserweiterung absegnen und in seine Mail-Schnittstelle integrieren, die sich in der Vergangenheit durch die die Programmierkünste von Drittentwicklern realisieren ließ.

Wir haben ja bereits an verschiedener Stelle darüber berichtet, dass die über die letzten 20 Jahre hinweg auf dem Mac unterstützten Mail-Plugins unter macOS Sonoma nicht mehr verwendet werden können. Stattdessen setzt Apples neues Betriebssystem auf eine neue Schnittstelle zur Erweiterung des Leistungsumfangs der Mail-Anwendung. Diese Variante verspricht zwar zusätzliche Sicherheit, schränkt aber auch den Spielraum von externen Entwicklern massiv ein. In der Folge haben auch schon die Macher von populären Anwendungen wie HoudahSpot oder MailSuite darauf hingewiesen, dass sie den gewohnten Leistungsumfang unter macOS Sonoma nicht mehr anbieten können..

