iTaskX: Mac-Projektmanagement-Software in Version 6 verfügbar

In der Standardversion beinhaltet iTaskX alle wesentlichen für die Projektplanung nötigen Funktionen inklusive der Darstellung in Form von klassischen Balken- und Gant-Diagramme. iTaskX Pro ergänzt hier zusätzliche Optionen wie erweiterte Diagramme zur Projektsumme und dem Ressourceneinsatz und hat den Entwicklern zufolge mehr als 300 Funktionen rund um das Projektmanagement im Gepäck.

iTaskX feiert in diesem Jahr seinen zwanzigsten Geburtstag. Die aus Österreich stammende Software ist im Jahr 2003 quasi aus der Not heraus entstanden, dass sich keine Projektmanagement-Software für den Mac fand, die mit professionellen Funktionen ausgestattet war. Anfangs als interne Lösung gedacht, entstand daraus ein kommerzielles Projekt, das auch bei namhaften Organisationen wie der NASA, der IBM oder der ETH Zürich Verwendung findet.

Insert

You are going to send email to