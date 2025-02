„Murderbot“ und „Stick“ demnächst auf Apple TV+

Apple hat die ersten Details zu der für Apple TV+ produzierten Science-Fiction-Serie „Murderbot“ veröffentlicht. Als Vorlage für die Produktion dient die Buchreihe „Murderbot Diaries“ von Martha Wells, die sich sarkastisch mit dem Thema Künstliche Intelligenz auseinandersetzt.

Bei der Hauptfigur Murderbot handelt es sich um einen als Sicherheitspersonal eingesetzten Roboter, der sich selbst gehackt hat, um sich externer Kontrolle zu entziehen. Statt die ihm zugeteilten Aufträge zu erledigen, verbringt Murderbot seine Freizeit am liebsten damit, Serien und Filme zu schauen und menschlichen Interaktionen so weit wie möglich aus dem Weg zu gehen. Dies alles muss er jedoch bestmöglich verbergen und, damit nichts auffällt, die ihm zugeteilten gefährlichen Aufgaben erledigen.

Für die Produktion zeichnen die Brüder Chris und Paul Weitz verantwortlich und in der Hauptrolle ist Alexander Skarsgård zu sehen, der aus den von HBO produzierten Fernsehserien „Succession“ und „Big Little Lies“ bekannt ist. Skarsgård ist darüber hinaus an der Produktion der Serie beteiligt. In weiteren Rollen sind Noma Dumezweni („Presumed Innocent“), David Dastmalchian („Oppenheimer“), Sabrina Wu („Joy Ride“), Akshay Khanna („Critical Incident“), Tattiawna Jones („The Handmaid’s Tale“) und Tamara Podemski („Outer Range“) zu sehen.

Apple hält sich mit weiteren Details, Bildern oder gar einem Trailer noch zurück. Als Starttermin für die ersten beiden Episoden der Serie wird der 16. Mai genannt. Insgesamt wird die erste Staffel von „Murderbot“ zehn Folgen haben, die bis zum 11. Juli jeweils von Freitag an auf Apple TV+ zu sehen sind.

Golfserie „Stick“ startet im Juni

Eine weitere neue Comedy-Serie hat Apple mit „Stick“ für den 4. Juni angekündigt. In ebenfalls zehn Episoden geht es hier um einen vielversprechenden Golfprofi, dessen Karriere vor 20 Jahren scheiterte und der nach einer gescheiterten Ehe und dem Verlust seines Jobs alles daran setzt, den talentierten, aber problematischen 17-jährigen Golfer Santi zum Erfolg zu führen.