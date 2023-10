YouTube-Stellungnahme: Premium Lite in Deutschland nur ein Testlauf

Wir haben noch eine Ergänzung zu unserer Berichterstattung über das in Deutschland seit vergangener Woche verfügbare Werbefrei-Abo YouTube Premium Lite. Auf unsere Anfrage hin hat sich YouTube jetzt mit einer knappen Stellungnahme zu dem neuen Angebot geäußert. Demnach handelt es sich auch nach der Bereitstellung von YouTube Premium Lite weiterhin nicht um eine offizielle Erweiterung des Abo-Angebots von YouTube, viel mehr setzt die dem Google-Konzern Alphabet Inc. zugehörige Videoplattform ihre Tests diesbezüglich nun lediglich in Deutschland fort.

Das folgende knappe Statement haben wir anlässlich der Verfügbarkeit von YouTube Premium Lite in Deutschland aus der YouTube-Zentrale erhalten:

We’re testing this version of Premium Lite in different regions to better understand how users, creators, and partners feel about this experience before we expand to more countries.

Mit seiner offiziellen Aussage lässt YouTube nicht nur offen, ob der „Werbeblocker Lite“ dauerhaft als Abo-Option angeboten wird, sondern behält sich auch vor, die Option kurzfristig wieder zu streichen. YouTube Premium Lite lässt sich nur auf Monatsbasis abonnieren und kann in der Folge fast genauso schnell, wie es in Deutschland aufgetaucht ist, auch wieder vom hiesigen Markt verschwinden.

Premium Lite zuvor in anderen Ländern eingestellt

Ähnliche Erfahrungen haben ja zuletzt Abonnenten der Premium-Lite-Mitgliedschaft in anderen Ländern gemacht, darunter Luxemburg und Belgien. YouTube stellt die zuvor dort ebenfalls testweise angebotene Option in den besagten Ländern in diesem Monat ein und hat seine Abonnenten mit entsprechendem Vorlauf darauf hingewiesen. Als Alternative wird diesen das reguläre Premium-Abo von YouTube angeboten.

Das komplette Paket von YouTube Premium dürfte jedoch genau das sein, was Abonnenten von YouTube Premium Lite nicht wollen. Bezahlt man hier doch rund den doppelten Preis, was sich eigentlich nur dann lohnt, wenn man auch das inbegriffene YouTube Music – am besten anstelle eines anderen Musikdienstes – intensiv nutzt.