3 Modelle in unterschiedlichen Leistungsklassen

Sandisk stellt neue Generation portabler SSDs vor
Sandisk hat eine neue Generation externer Solid-State-Laufwerke vorgestellt. Die Modelle Sandisk Portable SSD, Sandisk Extreme Portable SSD und Sandisk Extreme Pro Portable SSD sollen unterschiedliche Anforderungen vom einfachen Datentransport bis zu professionellen Arbeitsabläufen abdecken. Zunächst kommt die Extreme Portable SSD in den Handel, weitere Varianten sollen im Laufe des Jahres folgen.

Nach Angaben des Herstellers richtet sich die einfache Portable SSD an Nutzer, die Fotos, Videos und Dokumente sichern oder zwischen Geräten austauschen möchten. Sie erreicht Lesegeschwindigkeiten von bis zu 1.000 Megabyte pro Sekunde und ist in einer leicht abgewandelten Variante des robusten und kompakten Gehäuses untergebracht, das bereits von früheren Generationen portabler SSDs des Herstellers bekannt ist.

Die Extreme Portable SSD ist eine Stufe oberhalb davon positioniert und richtet sich an Anwender, die regelmäßig mit größeren Dateien arbeiten. Der Hersteller denkt hier beispielsweise an die Verwendung als Transportmedium bei Foto- oder Videoprojekten. Sandisk gibt für dieses Modell Lesegeschwindigkeiten von bis zu 2.000 Megabyte pro Sekunde an. Damit sollten sich auch größere Datenmengen schnell zwischen Rechnern oder Speichersystemen verschieben lassen. Erhältlich sind hier zunächst Versionen mit ein, zwei und vier Terabyte.

Professionelle Anwender will Sandisk mit der Extreme Pro Portable SSD ansprechen. Dieses Modell soll besonders hohe Datenraten von bis zu 4.000 Megabyte pro Sekunde erreichen und damit auch anspruchsvolle Arbeitsabläufe unterstützen, etwa die Bearbeitung hochauflösender Videoformate direkt auf dem externen Laufwerk. Geplant sind hier zunächst Kapazitäten zwischen zwei und vier Terabyte, eine größere Variante soll folgen.

Robustes Design für den mobilen Einsatz

Die neuen Laufwerke sind laut Hersteller ausgesprochen robust. Die einfache Portable SSD soll Stürze aus bis zu zwei Metern überstehen, die beiden höherwertigen Modelle aus bis zu drei Metern und sind zudem gegen Staub und Spritzwasser geschützt.

Zum Start soll erstmal nur die Extreme Portable SSD erhältlich sein. Sandisk gibt den empfohlenen Verkaufspreis für die Version mit einem Terabyte mit 260 US-Dollar an. Details zum Start und den Preisen in Europa stehen derzeit noch aus.
25. Feb. 2026 um 14:45 Uhr von Chris


  • Lesegeschwindigkeit schön und gut aber wie sieht es beim Schreiben aus??

  • SanDisk war früher und lange ein zuverlässiger Name bei div. Speicherprodukten. Der Reputationsverlust ist mit den defekten SSD nur mehr schwer und langsam wieder wett zu machen. Bin gespannt, wie sich die neuen Modelle machen und ob diese aufgrund der steigenden Marktpreise nicht doch vorerst Ladenhüter bleiben.

  • Die Namen sind auch vermehrt komplizierter geworden
    Bei den aktuellen speicherpreisen sehe ich das auch schwierig.
    Wer kauft ne „normale“ (SSD) Platte für über 200€ bei 1TB?!
    Die habe ich für unter 100 bekommen

  • So zuverlässig wie der Vorgänger? Lieber Samsung Tx kaufen

