YouTube: Browser-Erweiterung deaktiviert automatische Übersetzungen

Googles Video-Plattform YouTube bietet seit Längerem die Möglichkeit, Videotitel, Beschreibungen und Untertitel automatisch in andere Sprachen zu übersetzen. Inzwischen können Videos sogar mit KI-generierten Synchronfassungen in Fremdsprachen abgespielt werden. Google will lokale Inhalte so auch einem internationalen Publikum zugänglich zu machen. Doch nicht bei allen Nutzern stoßen die neuen KI-Übersetzungen auf Gegenliebe.

Vor allem mehrsprachige YouTube-Nutzer stoßen sich daran, dass automatisch übersetzte Inhalte die Originalsprache verdrängen. Eine offizielle Möglichkeit, diese Übersetzungen dauerhaft zu deaktivieren, stellt YouTube aktuell noch nicht zur Verfügung.

Erweiterung für Chrome, Firefox und (bald auch) Safari

Mit der Browsererweiterung „YouTube No Translation“ lässt sich das Nutzererlebnis auf der Videoplattform gezielt anpassen. Die Erweiterung sorgt dafür, dass Titel, Beschreibungen, Untertitel und Audiospuren in ihrer ursprünglichen Fassung angezeigt werden. Nutzer können damit festlegen, dass automatisch generierte Untertitel ignoriert werden oder dass bevorzugt die Originalsprache für Ton und Text verwendet wird.

Die Erweiterung ist für Chrome und auch für Firefox über die offiziellen Webstores verfügbar. Für Safari gibt es aktuell noch keine einfach installierbare Version. Wer Apples Browser nutzen möchte, muss die Erweiterung selbst kompilieren. Dafür sind unter anderem Xcode und Grundkenntnisse im Umgang mit Apples Entwicklungsumgebung erforderlich.

Quelloffen und spendenbasiert

Hinter dem Projekt steht ein einzelner Entwickler, der die Erweiterung unter dem Namen „YouG-o“ veröffentlicht hat. Wenn euch die Erweiterung gefällt, könnt ihr das Projekt über Plattformen wie Ko-fi oder mit Kryptowährungen finanziell unterstützen.

Der Quellcode ist unter einer offenen Lizenz verfügbar. Fehlerberichte und Vorschläge nimmt der Entwickler über GitHub entgegen. Die Safari-Variante muss selbst aus dem Quellcode erstellt werden, eine Unterstützung dafür wird nicht angeboten.