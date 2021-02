XLD für Mac erstellt FLAC und andere Audioformate

Der Import von CDs in Apple Music dürfte mittlerweile eher zu den exotischen Anwendungsbereichen gehören. Dennoch wollen wir das Thema kurz streifen, und euch auf die Standard-Einstellungen der App aufmerksam machen.

Wer nämlich mit Apples Vorgaben eine CD in Apple Music importiert, bekommt die Audiodateien im Format „iTunes Plus“, also mit 256 kBit/s kodiert in seiner Musiksammlung abgelegt. Nachdem die Größe von Musikdateien mittlerweile jedoch eine deutlich untergeordnete Rolle spielt, würden wir hier dazu raten, die maximal von Apple unter AAC angebotenen 320 kBit/s als eigene Einstellung zu setzen.

Alternativ stehen anstelle des AAC-Codierers auch weitere, teils verlustfreie Formate wie AIFF, WAV oder Apple Lossless zur Verfügung. Der gerne verwendete Standard FLAC wird von Apple leider jedoch nicht unterstützt.

X Lossless Decoder: Multitool für Mac-Audio

Wenn man auf Apple Music verzichtet und seine CD-Sammlung im FLAC-Format für die Verwendung mit anderen Musik-Apps oder Audiosystemen wie Sonos bereithält, sollte man den X Lossless Decoder (XLD) kennen.

Mit seiner Benutzeroberfläche gewinnt der XLD zwar keinen Pokal, doch in Sachen Leistung stellt die kostenlose App den Großteil der Konkurrenz in den Schatten. XLD zeigt sich als Multitalent, wenn es ums Dekodieren von Audio geht und schreckt auch vor eher exotischen Formaten wie .ape oder .shn nicht zurück. Standard-Anwendung dürfte hier das Rippen von Audio-CDs ins FLAC-Format sein. Als Universal Binary ist die Anwendung mittlerweile auch für Apples ARM-Prozessoren optimiert.

Im Zusammenhang mit der Encodierung oder Konvertierung in unterschiedliche Formate hält XLD zahlreiche optionale Einstellungen bereit. Darüber hinaus kann die App auch beim Benennen der Dateien und dem Vergeben der Metadaten unterstützen, inklusive dem Abruf von CDDB-Informationen. Wohl aus seinen Anfangstagen hält der X Lossless Decoder zudem immer noch die Option bereit, vorhandene Audiodaten auch auf CD zu brennen.