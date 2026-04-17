SwitchBot macht sich mit einem neuen Standventilator für die warme Jahreszeit bereit. Das Gerät lässt sich für 99 Euro beim Hersteller vorbestellen, während es über Amazon zum gleichen Preis bereits lieferbar ist. Wir haben den neuen Ventilator bereits ausprobiert.

Der SwitchBot Standventilator lässt sich besonders flexibel einsetzen. Das Gerät kann über austauschbare Rohrstücke in drei Höhen aufgebaut werden und bei Bedarf auch kabellos über einen integrierten Akku betrieben werden. Der Ventilator besteht zwar komplett aus Kunststoff, das Material macht jedoch einen soliden Eindruck und auch beim Ändern der Höhe durch die verschraubten Rohrstücke muss man nicht befürchten, dass etwas bricht oder das Gewinde beschädigt wird.

Flexible Höhe und Akkubetrieb

Der Ventilator lässt sich so mit 47, 77 oder 100 Zentimetern Höhe sowohl auf einem Tisch oder Sideboard als auch klassisch auf dem Boden verwenden. Der solide Fuß mit 29 Zentimetern Durchmesser sorgt dabei stets für einen guten Stand.

Ein integrierter Akku erweitert die Einsatzmöglichkeiten deutlich. Damit kann der Ventilator in der niedrigsten Leistungsstufe bis zu 28 Stunden lang auch ohne Steckdose betrieben werden. Neben dem Anschluss für ein klassisches Netzkabel steht auch ein USB-C-Port bereit, sodass man den Ventilator-Akku auch mit einer Powerbank aufladen kann.

Auf diese Weise lässt sich der SwitchBot-Ventilator nicht nur frei in der Wohnung verwenden, sondern auch mal eben auf der Terrasse oder dem Balkon einsetzen.

Luftverteilung im kompletten Raum

Die Luftstärke lässt sich im Standardmodus über zehn Stufen regeln. Ob der Ventilator tatsächlich eine Reichweite von bis zu 27 Metern erreicht, wie vom Hersteller angegeben, lässt sich in einer normalen Wohnung schwer überprüfen. In der Praxis zeigt sich der Luftstrom aber als spürbar leistungsfähig und angenehm breit verteilt, sodass auch größere Bereiche gut erreicht werden.

Der Ventilator kann seitlich um bis zu 90 Grad schwenken und lässt sich zusätzlich um etwa 100 Grad in der Höhe verstellen. Dadurch lässt sich der Luftstrom gut an die jeweilige Situation anpassen, egal ob man einen bestimmten Bereich anblasen möchte oder die Luft im ganzen Raum verteilen will.

Leiser Betrieb im Baby-Modus

Im sogenannten Baby-Modus arbeitet der Ventilator sehr leise und fällt im Hintergrund kaum auf. Gerade in ruhigen Umgebungen wie dem Schlafzimmer oder beim Arbeiten am Schreibtisch ist das deutlich angenehm. Der Luftstrom bleibt dabei sanft und gleichmäßig.

Neben dem konstanten Betrieb gibt es auch einen Modus, bei dem die Leistung leicht variiert. Der Luftstrom verändert sich dabei in kleinen Stufen und erinnert ein wenig an eine natürliche Brise, was auch über längere Zeit sehr angenehm sein kann.

Die Bedienung erfolgt entweder über Touch-Tasten im Fuß oder eine mitgelieferte Fernbedienung. Zudem lässt sich der Ventilator auch über die SwitchBot-App ansprechen. Dort lassen sich nicht nur Geschwindigkeit und Betriebsart einstellen, sondern auch Timer und Zeitpläne einrichten.

App-Bedienung und Smarthome-Integration

Die Smartphone-Anbindung erfolgt entweder direkt über Bluetooth oder ortsunabhängig, wenn ein Matter-Hub von SwitchBot vorhanden und mit dem Ventilator verbunden ist.

In Verbindung mit dem Hub lässt sich der SwitchBot Standventilator dann auch in verschiedene Smarthome-Systeme integrieren. Neben Apple Home ist das Gerät über Matter auch mit Home Assistant kompatibel. Amazon Alexa wird dagegen direkt unterstützt und kann ohne zusätzliche Hardware genutzt werden. In Apple Home beschränkt sich die Steuerung jedoch lediglich auf das Ein- und Ausschalten, entweder über die App oder per Sprachbefehl über Siri.

Nachtlicht als praktisches Extra

Eine eher unscheinbare, im Alltag jedoch nützliche Funktion ist das integrierte Nachtlicht. Es strahlt nach hinten ab und sorgt für eine angenehm warmweiße, indirekte Notbeleuchtung, die sich in zwei Helligkeitsstufen regeln lässt.

Alles in allem kann der Standventilator von SwitchBot gegenüber anderen Geräten vor allem durch seine flexiblen Verwendungsmöglichkeiten punkten. Die App- und Smarthome-Integration nehmen wir gerne als Bonus mit.