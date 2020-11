XCOM 2 Collection für iOS-Geräte verfügbar

Mit der XCOM 2 Collection bietet Feral Interactive die vor vier Jahren für Computer und Konsolen veröffentlichte Fortsetzung des Strategiespiels XCOM jetzt auch für iPad und iPhone an. „Collection“ deswegen, weil im Kaufpreis neben dem Basisspiel auch vier zusätzliche DLC-Pakete enthalten sind.

XCOM 2 knüpft an die Handlung des auch auf iOS ausgesprochen erfolgreichen Titels „XCOM: Enemy Unknown“ an, lässt sich aber unabhängig davon spielen. Das rundenbasierte Strategiespiel handelt in einer von Aliens übernommenen Welt, in der versprengte Mitglieder der einstigen Militärorganisation XCOM sich mit dem Ziel, die Menschheit zu retten, im Untergrund zu einer globalen Widerstandsbwegung formieren. Ziel ist es, den Planeten wieder zurückzuerobern und aus den Händen der Alien-Besatzertruppen zu befreien.

Mit der neu erhältlichen iOS-Version haben die Entwickler das Spiel umfassend an die Bedienung per Touchscreen angepasst, inklusive aller Zusatzinhalte. Neben dem Basisspiel „XCOM 2: War of the Chosen“ sind die Erweiterungspakete „Shen’s Last Gift“, „Anarchy’s Children“, „Alien Hunters“ und „Resistance Warrior Pack“ im Kaufpreis enthalten.

XCOM 2 präsentiert sich als ausgesprochen speicherintensive App. Der initiale Download ist zwar nur 2 GB groß, doch werden für das Spiel mindestens 8,5 GB freier Speicher benötigt. Um Problemen, insbesondere bei der Installation, aus dem Weg zu gehen, empfehlen die Entwickler sogar das Vorhandensein von 17 GB freiem Speicher. Werft vor dem Kauf auch einen Blick auf die im App Store angezeigte Liste der kompatiblen iOS-Geräte, euer iPad sollte mindestens aus dem Jahr 2019 oder ein iPad Pro ab 2017 sein, auf iPhone-Seite wird mindestens ein iPhone 7 Plus empfohlen.

Die XCOM 2 Collection Collection wird im App Store als Premium-App frei von Werbung und In-App-Käufen zum Preis von 27,99 Euro angeboten. Das sollte okay gehen, auf dem PC bezahlt man für die gleichen Inhalte deutlich mehr.