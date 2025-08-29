Xcode: Programmieren jetzt mit GPT-5 und Claude Sonnet 4

Apple hat die siebte Vorabversion von Xcode 26 für Entwickler freigegeben. Die Entwicklungsumgebung, die für die Programmierung von Apps auf macOS und iOS genutzt wird, bringt in dieser Version erweiterte Funktionen im Bereich der sogenannten Coding Intelligence. Erstmals lassen sich dabei aktuelle Sprachmodelle von OpenAI und Anthropic direkt in Xcode einbinden.

Über das neue Einstellungsmenü können Nutzer ihre bestehenden Claude-Konten mit Xcode verknüpfen und damit auf das Modell Claude Sonnet 4 zugreifen. Das System kann bei typischen Aufgaben wie dem Erstellen von Code, der Generierung von Dokumentationen oder dem Vorschlagen von Korrekturen genutzt werden. Gleichzeitig wurde die Unterstützung für OpenAIs GPT-5 integriert. Entwickler können beim Start einer Unterhaltung nun auswählen, ob sie GPT-4.1 oder GPT-5 verwenden möchten. Standardmäßig ist dabei GPT-5 eingestellt.

Erweiterte Funktionen für komplexe Aufgaben

Neben der Wahl des Modells führt Apple eine weitere Differenzierung bei GPT-5 ein. Anwender können sich zwischen einer schnellen Standardvariante und einer Version mit erweitertem Reasoning entscheiden. Letztere benötigt mehr Rechenzeit, soll dafür aber bessere Ergebnisse bei anspruchsvollen Aufgaben liefern. In der Dokumentation wird erläutert, dass die Standardauswahl auf einen reduzierten Grad an Schlussfolgerungen setzt, während die Reasoning-Option aufwändigere Zwischenschritte berücksichtigt.

New in Xcode 26 Beta 7: Users can now log into their Claude account from Xcode. Generate code and documentation, automatically fix errors, and create inline playgrounds using coding intelligence features in Xcode, powered by Claude Sonnet 4. pic.twitter.com/38SicHtEMm — Claude (@claudeai) August 28, 2025

Die Unterstützung dieser Modelle war bereits im Juni während der WWDC-Entwicklerkonferenz angekündigt worden. Mit der jetzt veröffentlichten Beta 7 stehen sie erstmals praktisch zur Verfügung. Entwickler erhalten damit die Möglichkeit, unterschiedliche KI-Dienste direkt in ihre Arbeitsumgebung einzubinden und je nach Projektanforderung zwischen mehreren Varianten zu wählen.

In den kommenden Wochen dürfte Apple weitere Anpassungen an Xcode 26 vornehmen, bevor die finale Version zusammen mit den neuen Betriebssystemen später im Herbst bereitgestellt wird.