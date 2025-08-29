Vom 3. bis 9. September
Amazon: Erster Prime Day für Gebrauchtware startet Mittwoch
Der Online-Händler Amazon richtet Anfang September erstmals eine eigene Verkaufsaktion für Second-Hand-Waren aus. Unter dem Namen „Second Chance Deal Days“ können Kundinnen und Kunden in Deutschland vom 3. bis 9. September reduzierte Preise auf zurückgesandte oder generalüberholte Artikel erwarten.
Nach Angaben des Unternehmens stehen Millionen Produkte aus Bereichen wie Elektronik, Haushalt, Fitness oder Spielwaren zur Verfügung. Ziel ist es, die Nutzungsdauer von Artikeln zu verlängern und gleichzeitig preisgünstige Alternativen zum Neukauf anzubieten.
Gründe für den wachsenden Markt
Eine von Amazon in Auftrag gegebene Befragung deutet darauf hin, dass inzwischen mehr als zwei Drittel der Verbraucherinnen und Verbraucher in Europa gebrauchte Waren kaufen. Als häufigste Motive wurden höhere Lebenshaltungskosten, ein stärkeres Umweltbewusstsein und der Wunsch nach unkompliziertem Einkauf genannt. In Deutschland wurden allein im Jahr 2024 mehr als 20 Millionen zurückgegebene oder aufbereitete Artikel erneut verkauft. Laut Amazon summierten sich die damit verbundenen Einsparungen für Käuferinnen und Käufer auf über 160 Millionen Euro.
Vom 3. bis 9. September
Um Vertrauen in Second-Hand-Waren zu stärken, verweist Amazon auf ein mehrstufiges Prüfverfahren. Jede Rücksendung werde kontrolliert, gereinigt und falls erforderlich repariert. Erst wenn die Qualitätsstandards erfüllt seien, komme ein Produkt erneut in den Verkauf. Besonders wichtig seien Käuferinnen und Käufern laut Umfrage der genaue Zustand sowie Garantie- und Rückgaberegelungen.
Amazon nutzt für den Wiederverkauf zwei Modelle: Beim „Retourenkauf“ handelt es sich um geöffnete oder gebrauchte Produkte, die je nach Zustand mit einer Beschreibung wie „neuwertig“ oder „gut“ versehen sind. Ergänzend dazu bietet „Amazon Renewed“ generalüberholte Artikel an, die von qualifizierten Partnern aufbereitet und getestet werden.
Schön wäre es wenn amazon die produkte vorher prüfen würde. Habe schon oft defekte warehouse produkte erhalten, da amazon einfach wieder die retoure ohne grosse prüfung an den nächsten verschickt
why not?
Habe mit den gebrauchten Artikeln immer sehr gute Erfahrungen gemacht. Bis auf die Verpackung sind die Artikel meist von Neuware nicht zu unterscheiden.
Ja bei mir auch. Shoppe da gerne, wenn es zusätzlich Rabatt gibt
Find ich klasse.
Hab auch schon das ein oder andere Mal bei Amazon Geld gespart mit „gebraucht sehr gut“ oder neuwertig. Nur ein Mal musste ich was zurückschicken weil der Zustand dann doch zu schlecht war.
Also ich hab schon sehr oft gebraucht Artikel gekauft und noch nie ein Problem mit einem gehabt. Zudem war beim Zustand nicht mal erkenntlich, dass das Ganze gebraucht war oder so minimal, dass es nichts im Alltag beeinflusst.
Bin gespannt auf die Aktion und hoffe, dass sie das beibehalten, weil auch gebrauchte Ware kann reichen. Zudem sind oft Produkte dabei, die man nicht mal täglich verwendet und da fällt es erst recht weniger auf, dass sie gebraucht sind. :) Hat ja lange gedauert, bis Amazon hier mal komplett diesen Schritt geht.