Amazon: Erster Prime Day für Gebrauchtware startet Mittwoch

Der Online-Händler Amazon richtet Anfang September erstmals eine eigene Verkaufsaktion für Second-Hand-Waren aus. Unter dem Namen „Second Chance Deal Days“ können Kundinnen und Kunden in Deutschland vom 3. bis 9. September reduzierte Preise auf zurückgesandte oder generalüberholte Artikel erwarten.

Nach Angaben des Unternehmens stehen Millionen Produkte aus Bereichen wie Elektronik, Haushalt, Fitness oder Spielwaren zur Verfügung. Ziel ist es, die Nutzungsdauer von Artikeln zu verlängern und gleichzeitig preisgünstige Alternativen zum Neukauf anzubieten.

Gründe für den wachsenden Markt

Eine von Amazon in Auftrag gegebene Befragung deutet darauf hin, dass inzwischen mehr als zwei Drittel der Verbraucherinnen und Verbraucher in Europa gebrauchte Waren kaufen. Als häufigste Motive wurden höhere Lebenshaltungskosten, ein stärkeres Umweltbewusstsein und der Wunsch nach unkompliziertem Einkauf genannt. In Deutschland wurden allein im Jahr 2024 mehr als 20 Millionen zurückgegebene oder aufbereitete Artikel erneut verkauft. Laut Amazon summierten sich die damit verbundenen Einsparungen für Käuferinnen und Käufer auf über 160 Millionen Euro.

Vom 3. bis 9. September

Um Vertrauen in Second-Hand-Waren zu stärken, verweist Amazon auf ein mehrstufiges Prüfverfahren. Jede Rücksendung werde kontrolliert, gereinigt und falls erforderlich repariert. Erst wenn die Qualitätsstandards erfüllt seien, komme ein Produkt erneut in den Verkauf. Besonders wichtig seien Käuferinnen und Käufern laut Umfrage der genaue Zustand sowie Garantie- und Rückgaberegelungen.

Amazon nutzt für den Wiederverkauf zwei Modelle: Beim „Retourenkauf“ handelt es sich um geöffnete oder gebrauchte Produkte, die je nach Zustand mit einer Beschreibung wie „neuwertig“ oder „gut“ versehen sind. Ergänzend dazu bietet „Amazon Renewed“ generalüberholte Artikel an, die von qualifizierten Partnern aufbereitet und getestet werden.