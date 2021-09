IKEA Gaming: Ab Oktober sechs neue Produktserien für Gamer

Und auch hier setzt IKEA wieder auf die Kooperation mit einem namhaften Partner. Während man in der Möbel-Abteilung bereits gemeinsame Sache mit den dänischen Designern von HAY macht und sich im Audiobereich bekanntermaßen mit Sonos abgesprochen hat, sollen beim Aufbruch in die Gaming-Sparte nun die Branchen-Experten von „Republic of Gamers“ (ROG) helfen.

Das schwedische Einrichtungshaus IKEA wird im kommenden Monat gleich sechs Produktserien in das eigene Sortiment aufnehmen, die sich speziell an Computerspieler und -spielerinnen richten und eine neue Kategorie im IKEA-Katalog einführen werden: IKEA Gaming .

