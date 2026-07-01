Sony schaltet alte Stores ab
PlayStation ohne Scheiben: Sony plant die digitale Zukunft
Sony stellt bei der PlayStation die Weichen klar auf digital. Der Konzern hat gleich zwei Entscheidungen angekündigt, die zusammengenommen wie ein Blick in die Zukunft wirken: Die Stores auf PS3 und PS Vita werden geschlossen, neue PlayStation-Spiele sollen ab Januar 2028 nicht mehr auf Disc produziert werden.
Für Besitzer älterer Konsolen bedeutet das zunächst: Der PlayStation Store auf der PS3 wird in ersten Märkten bereits ab August 2026 geschlossen, weitere Regionen folgen später. In allen anderen Ländern sollen die Stores auf PS3 und PS Vita im Juli 2027 dichtmachen. Neue Käufe sind danach auf diesen Geräten nicht mehr möglich.
Bereits gekaufte Inhalte sollen laut Sony aber weiterhin heruntergeladen werden können. Die Formulierung „auf absehbare Zeit“ lässt allerdings bewusst Spielraum. Wer noch Spiele, DLCs oder Klassiker für PS3 und Vita kaufen möchte, sollte also nicht ewig warten.
Neue Spiele ab 2028 nur digital
Gleichzeitig verabschiedet sich Sony von der Disc als Standardweg für neue Spiele. Ab Januar 2028 sollen neue Titel für PlayStation-Konsolen nicht mehr auf physischen Datenträgern produziert werden. Die Spiele erscheinen dann im PlayStation Store und bei Händlern nur noch in digitaler Form.
Bereits veröffentlichte Disc-Spiele sind davon nicht betroffen. Auch Titel, die vor Januar 2028 noch als Disc erscheinen, sollen weiterhin im Umlauf bleiben. Für neue Veröffentlichungen ist die Richtung aber klar: kaufen, herunterladen, spielen.
Sony begründet den Schritt mit dem veränderten Verhalten der Nutzer. Immer mehr Spieler kaufen digital, laden ihre Spiele direkt auf die Konsole und verzichten auf Hüllen im Regal. Für Sony ist das bequemer, planbarer und günstiger in der Verteilung.
Bequem, aber vergänglich
Ganz unproblematisch ist der Kurswechsel nicht. Gerade die Store-Schließungen auf alten Geräten zeigen, woran digitale Spiele hängen: an Servern, Konten, Lizenzen und der Bereitschaft des Herstellers, alte Systeme weiter zu unterstützen. Eine Disc kann man ins Regal stellen, verleihen oder gebraucht kaufen. Ein digitaler Store kann verschwinden.
Für die PlayStation-Zukunft dürfte die Entscheidung trotzdem wegweisend sein. Spätestens mit der nächsten Konsolengeneration wird Sony digitale Distribution noch stärker in den Mittelpunkt stellen. Die Disc verschwindet nicht von heute auf morgen, aber ihr Ende als Standardmedium ist nun absehbar.
Dann kann unsere EU direkt mal bei Sony anklopfen und alternative Stores fordern. Wenn Sony dann kein Gatekeeper ist, weiß ich es auch nicht.
Guter Gedanke, wird aber so vermutlich nicht möglich sein, weil Sony die Spiele zum größten Teil nur anbietet und ihnen viele Spiele gar nicht selber gehören. Letztlich ist es vergleichbar damit wenn du ein Spiel im Media Markt kaufst, die vertreiben das auch nur.
sind dann nicht alle Konsolenplattformen Gatekeeper auf ihren jeweiligen Ökosystem-Stores?
Ist die EZB dann nicht auch GAtekeeper für europäische Banknoten? :-)
+1
Keine schöne Entwicklung. Kaufe ich dann nur Nutzungsrechte wie bei Filmen oder gehört mit der digitale Content für immer?
Und es wäre auch sinnvoll, wenn man digitale Verkäufe weiterverkaufen (übertragen) könnte.
Du kaufst jetzt auch schon nur Nutzungsrechte. Ist ein absoluter Skandal das es nur noch digital in Zukunft geben wird. Keine gebrauchten Spiele mehr kaufen und verkaufen. So habe ich es zumindest immer gemacht. Digital ist auch meistens teurer als cds beim Händler.
Richtig sch….
Leider war das absehbar und bedeutet am Ende des Tages, dass einem die Spiele nicht mehr „gehören“.
Dann werde ich wohl weniger spielen.. hab eh nicht mehr so viel Zeit um wirklich noch zu spielen.
Bisher kaufe ich analog, verleihe, leihe, verkaufe wenn schrecklich und ansonsten stelle ich ins Regal. Das werde ich nicht ändern.
„Nur Digital“ – da können sie mich mal. Es nervt mich schon bei GTA VI an, dass nur noch ein Downloadcode in der Hülle sein wird.
Dann ist die PS5 meine letzte Konsole. Das ist der Tod für den Verbrauchtmarkt. Verstehen kann ich es nicht. Ich würde nie digital kaufen, wenn ich es nicht muss. Alles was Sammlerstücke ausmacht ist dann auch geschichte.
Hoffentlich bleibt der Blu-ray Player bei der PlayStation noch für paar Jahre erhalten. Um Filme zu schauen möchte ich diesen nicht missen.
Weiter verkaufen ist dann nicht mehr möglich, das sollte die Politik unterbinden.