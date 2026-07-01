PlayStation ohne Scheiben: Sony plant die digitale Zukunft

Sony stellt bei der PlayStation die Weichen klar auf digital. Der Konzern hat gleich zwei Entscheidungen angekündigt, die zusammengenommen wie ein Blick in die Zukunft wirken: Die Stores auf PS3 und PS Vita werden geschlossen, neue PlayStation-Spiele sollen ab Januar 2028 nicht mehr auf Disc produziert werden.

Für Besitzer älterer Konsolen bedeutet das zunächst: Der PlayStation Store auf der PS3 wird in ersten Märkten bereits ab August 2026 geschlossen, weitere Regionen folgen später. In allen anderen Ländern sollen die Stores auf PS3 und PS Vita im Juli 2027 dichtmachen. Neue Käufe sind danach auf diesen Geräten nicht mehr möglich.

Bereits gekaufte Inhalte sollen laut Sony aber weiterhin heruntergeladen werden können. Die Formulierung „auf absehbare Zeit“ lässt allerdings bewusst Spielraum. Wer noch Spiele, DLCs oder Klassiker für PS3 und Vita kaufen möchte, sollte also nicht ewig warten.

Neue Spiele ab 2028 nur digital

Gleichzeitig verabschiedet sich Sony von der Disc als Standardweg für neue Spiele. Ab Januar 2028 sollen neue Titel für PlayStation-Konsolen nicht mehr auf physischen Datenträgern produziert werden. Die Spiele erscheinen dann im PlayStation Store und bei Händlern nur noch in digitaler Form.

Bereits veröffentlichte Disc-Spiele sind davon nicht betroffen. Auch Titel, die vor Januar 2028 noch als Disc erscheinen, sollen weiterhin im Umlauf bleiben. Für neue Veröffentlichungen ist die Richtung aber klar: kaufen, herunterladen, spielen.

Sony begründet den Schritt mit dem veränderten Verhalten der Nutzer. Immer mehr Spieler kaufen digital, laden ihre Spiele direkt auf die Konsole und verzichten auf Hüllen im Regal. Für Sony ist das bequemer, planbarer und günstiger in der Verteilung.

Bequem, aber vergänglich

Ganz unproblematisch ist der Kurswechsel nicht. Gerade die Store-Schließungen auf alten Geräten zeigen, woran digitale Spiele hängen: an Servern, Konten, Lizenzen und der Bereitschaft des Herstellers, alte Systeme weiter zu unterstützen. Eine Disc kann man ins Regal stellen, verleihen oder gebraucht kaufen. Ein digitaler Store kann verschwinden.

Für die PlayStation-Zukunft dürfte die Entscheidung trotzdem wegweisend sein. Spätestens mit der nächsten Konsolengeneration wird Sony digitale Distribution noch stärker in den Mittelpunkt stellen. Die Disc verschwindet nicht von heute auf morgen, aber ihr Ende als Standardmedium ist nun absehbar.