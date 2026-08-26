Xbox fürs Wohnzimmer: IKEA nennt Produkte, Preise und Verkaufsstart

Vor einer Woche hatten IKEA und Xbox ihre gemeinsame Gaming-Kollektion noch mit einigen bewusst vagen Bildern angeteasert. Jetzt ist der Vorhang gefallen: YXSTABY umfasst neun Möbelstücke und Accessoires, die Elemente des Xbox-Controllers aufgreifen und Gaming-Ausstattung etwas wohnzimmertauglicher machen sollen.

Bei unserer ersten Meldung zur Kooperation waren unter anderem ein D-Pad-Kissen und ein Möbelstück im Stil eines überdimensionierten Analogsticks zu erkennen. IKEA hat die Kollektion nun vollständig vorgestellt und nennt auch einen Termin: In Deutschland soll YXSTABY ab dem 1. Oktober erhältlich sein.

Vom Controller ins Wohnzimmer

Das auffälligste Produkt dürfte der Thumbstick-Hocker sein. Seine Form und selbst die geriffelte Oberfläche orientieren sich am Analogstick eines Xbox-Controllers. Der Hocker kann sich beim Sitzen zudem ähnlich wie ein Stick zur Seite neigen und wird in Schwarz und Grün angeboten.

Fernseher und Konsole auf Rollen

Der Controller liefert auch für kleinere Accessoires die Vorlage. Ein grünes Kissen übernimmt die Form des Steuerkreuzes, daneben gibt es ein rundes Serviertablett mit D-Pad-Optik und kleine Displayboxen, in denen Controller ausgestellt werden können. Hinzu kommen ein Gaming-Sessel mit Aufbewahrungsmöglichkeit für den Controller sowie eine Monitorerhöhung.

Praktischer dürfte der mobile TV-Ständer sein. Das Gestell steht auf Rollen und besitzt unter dem Fernseher eine Ablage für Konsole und Zubehör. Kabel lassen sich auf der Rückseite verstauen. Damit lässt sich das komplette Konsolen-Setup bei Bedarf von einem Raum in den nächsten schieben. Vergleichbare TV-Ständer werden inzwischen häufiger genutzt, um große Bildschirme nicht mehr dauerhaft an eine Wand zu binden.

Zur Kollektion gehört außerdem ein rollbarer Beistelltisch mit Stauraum für Controller, Kabel und anderes Zubehör. Eine Laptop-Unterlage mit integriertem Aufbewahrungsfach komplettiert die neun Produkte. IKEA betont dabei, dass die Entwürfe gemeinsam von Designern des Möbelhauses und des Xbox-Hardwareteams entwickelt wurden. Jedes Produkt entstand im Tandem zwischen beiden Unternehmen.

Ab 1. Oktober bei IKEA

Preislich bleibt IKEA zumindest bei den bislang für Deutschland genannten Produkten vergleichsweise bodenständig. Das D-Pad-Kissen und das Serviertablett kosten jeweils 14,99 Euro, für den mobilen TV-Ständer werden 99,99 Euro fällig. Eine Controller-Displaybox nennt IKEA Deutschland in seiner Vorstellung mit 12,99 Euro.

Mit Gaming-Möbeln experimentiert IKEA schon länger. Bereits 2021 brachte das Unternehmen gemeinsam mit ASUS ROG rund 30 Produkte in den Handel, 2024 folgte die deutlich wohnlicher gestaltete BRÄNNBOLL-Serie. YXSTABY geht nun einen Schritt weiter und integriert erstmals direkt das Design einer Konsolenmarke.