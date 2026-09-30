Xbox digitalisiert jetzt Disc-Spiele für alle Nutzer

Microsoft macht seine Disc-to-Digital-Funktion jetzt für alle Xbox-Spieler verfügbar. Nach rund einem Monat im Insider-Test lassen sich unterstützte Xbox-One- und Xbox-Series-X-Spiele auf Disc ab sofort mit einer digitalen Lizenz verknüpfen. Damit kann das Spiel anschließend auch ohne eingelegte Scheibe gestartet werden.

Digitale Lizenz wird automatisch vergeben

Der Ablauf wurde während der Testphase noch einmal vereinfacht. Bei kompatiblen Spielen genügt es inzwischen, die Disc in eine Xbox One oder Xbox Series X einzulegen. Beim ersten Mal erklärt ein größerer Hinweis die Funktion, anschließend genügt eine kurze Benachrichtigung über die erteilte digitale Berechtigung.

Sollte die Funktion noch nicht erscheinen, kann ein Neustart der Konsole helfen. Unterstützt werden laut Microsoft die meisten Spiele auf Xbox-One- und Xbox-Series-X-Disc. Titel für Xbox 360 und die erste Xbox bleiben dagegen außen vor. Auch einzelne neuere Spiele können fehlen, wenn deren Publisher bislang nicht am Programm teilnehmen.

Seit dem Teststart ist die Liste allerdings deutlich gewachsen. Zuletzt sind unter anderem zahlreiche Spiele von Ubisoft und Sega hinzugekommen.

Die Disc bleibt weiterhin der Schlüssel

Aus der physischen Kopie wird dabei keine dauerhaft unabhängige Download-Version. Die digitale Lizenz bleibt an die jeweilige Disc gebunden. Wird das Spiel verkauft oder verliehen und von einem anderen Konto registriert, kann die bisherige Berechtigung wieder entzogen werden.

Damit bleibt auch der Gebrauchtmarkt erhalten. Die Disc lässt sich weiterhin ganz normal weitergeben und dient gewissermaßen als übertragbarer Schlüssel für die digitale Lizenz.

Je nach Spiel ergeben sich zusätzliche Vorteile. Unterstützt ein Titel Xbox Play Anywhere, kann die Lizenz beispielsweise auch auf dem PC verwendet werden. Bei kompatiblen Spielen ist zudem Xbox Cloud Gaming möglich. Damit kann eine ursprünglich auf Disc gekaufte Xbox-Version unter Umständen sogar auf iPhone oder iPad gestreamt werden.

Besonders interessant für die Xbox Series S

Spannend ist die Neuerung vor allem für Besitzer einer Konsole ohne Laufwerk. Wer seine Disc-Sammlung einmal auf einer Xbox Series X oder Xbox One registriert hat, kann kompatible Spiele anschließend beispielsweise auf einer Xbox Series S verwenden.

Damit wird Microsofts rein digitale Einstiegskonsole auch für Nutzer interessanter, die noch größere Sammlungen physischer Spiele besitzen. Die benötigte Disc sollte man allerdings weiterhin gut aufbewahren.

Wer die Spiele direkt selbst einlesen möchte, benötigt weiterhin eine Xbox mit optischem Laufwerk. Hier kommt die reguläre Xbox Series X ins Spiel.

Produkthinweis Microsoft Xbox Series S 512GB 459,00 EUR 479,99 EUR