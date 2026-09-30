Disc rein, digital weiterspielen
Xbox digitalisiert jetzt Disc-Spiele für alle Nutzer
Microsoft macht seine Disc-to-Digital-Funktion jetzt für alle Xbox-Spieler verfügbar. Nach rund einem Monat im Insider-Test lassen sich unterstützte Xbox-One- und Xbox-Series-X-Spiele auf Disc ab sofort mit einer digitalen Lizenz verknüpfen. Damit kann das Spiel anschließend auch ohne eingelegte Scheibe gestartet werden.
Digitale Lizenz wird automatisch vergeben
Der Ablauf wurde während der Testphase noch einmal vereinfacht. Bei kompatiblen Spielen genügt es inzwischen, die Disc in eine Xbox One oder Xbox Series X einzulegen. Beim ersten Mal erklärt ein größerer Hinweis die Funktion, anschließend genügt eine kurze Benachrichtigung über die erteilte digitale Berechtigung.
Sollte die Funktion noch nicht erscheinen, kann ein Neustart der Konsole helfen. Unterstützt werden laut Microsoft die meisten Spiele auf Xbox-One- und Xbox-Series-X-Disc. Titel für Xbox 360 und die erste Xbox bleiben dagegen außen vor. Auch einzelne neuere Spiele können fehlen, wenn deren Publisher bislang nicht am Programm teilnehmen.
Seit dem Teststart ist die Liste allerdings deutlich gewachsen. Zuletzt sind unter anderem zahlreiche Spiele von Ubisoft und Sega hinzugekommen.
Die Disc bleibt weiterhin der Schlüssel
Aus der physischen Kopie wird dabei keine dauerhaft unabhängige Download-Version. Die digitale Lizenz bleibt an die jeweilige Disc gebunden. Wird das Spiel verkauft oder verliehen und von einem anderen Konto registriert, kann die bisherige Berechtigung wieder entzogen werden.
Damit bleibt auch der Gebrauchtmarkt erhalten. Die Disc lässt sich weiterhin ganz normal weitergeben und dient gewissermaßen als übertragbarer Schlüssel für die digitale Lizenz.
Je nach Spiel ergeben sich zusätzliche Vorteile. Unterstützt ein Titel Xbox Play Anywhere, kann die Lizenz beispielsweise auch auf dem PC verwendet werden. Bei kompatiblen Spielen ist zudem Xbox Cloud Gaming möglich. Damit kann eine ursprünglich auf Disc gekaufte Xbox-Version unter Umständen sogar auf iPhone oder iPad gestreamt werden.
Besonders interessant für die Xbox Series S
Spannend ist die Neuerung vor allem für Besitzer einer Konsole ohne Laufwerk. Wer seine Disc-Sammlung einmal auf einer Xbox Series X oder Xbox One registriert hat, kann kompatible Spiele anschließend beispielsweise auf einer Xbox Series S verwenden.
Damit wird Microsofts rein digitale Einstiegskonsole auch für Nutzer interessanter, die noch größere Sammlungen physischer Spiele besitzen. Die benötigte Disc sollte man allerdings weiterhin gut aufbewahren.
Wer die Spiele direkt selbst einlesen möchte, benötigt weiterhin eine Xbox mit optischem Laufwerk. Hier kommt die reguläre Xbox Series X ins Spiel.
Dann hat also jede Disc ne eigene Seriennummer? Oder woher weiß das verkaufte Spiel das ich es verkauft habe?
Ab Xbox one ja
Find ich super von Microsoft :)
Aber wtf…kostet die Series x mittlerweile wirklich über 800öken?
Guck mal auf die Preise der PlayStation 5 Pro…seit dem Trailer von GTA VI kennen die Preise nur eine Richtung
Jepp. Guck dir mal die PS5 Pro an. Biste bei 1,3k. -,-
Alter Schwede, hab meine damals für 480€ gekauft.
Kranke Welt mittlerweile …
Kannst dich bei der AI bedanken.
Die User sollen langsam auf den Geschmack gebracht werden.
Demnächst also alles nur noch digital wegen Gewinnmaximierung und Kontrolle. Ich klinke mich da aus.
Halte fest, wenn sie erst anfangen die analogen Apps aus dem Sortiment zu nehmen. Puh, das wird crazy.
Analog ist hier nicht das Gegenteil von digital.
Selbst wenn, es ist einfach praktischer.
Die User sind längst auf dem Geschmack. Mit dieser Lösung hast du das beste aus beiden Welten: Kein „Disc-Management“, aber auch den Wiederverkauf. Das ist deutlich besser, als das, was Sony gerade abzieht.
Geile Aktion von Microsoft, hoffentlich zieht Sony nach.
Es nervt die alten Discs in die PS4pro einzulegen; daher die PS5 vor ein paar Jahren als digital Version gekauft.
Schade nur, dass ich zB RDR2 damals als Disc Edition bestellt hatte.