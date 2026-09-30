Steam personalisiert Rabattaktionen ab Anfang 2027

Valve will die Präsentation von Rabatten und Verkaufsaktionen auf Steam grundlegend verändern. Ab Anfang 2027 soll der Bereich „Discounts & Events“ nicht mehr anhand eines weitgehend festen Kalenders bestückt werden. Stattdessen sollen Nutzer verstärkt Angebote sehen, die zu ihren persönlichen Interessen und bisherigen Aktivitäten auf Steam passen.

Zehnmal mehr Spiele im Test

Valve hat die Umstellung in einer Mitteilung an Steamworks-Entwickler angekündigt. Demnach experimentiert das Unternehmen bereits seit einigen Monaten damit, feste Platzierungen durch dynamische Empfehlungen zu ersetzen.

Die Ergebnisse scheinen Valve überzeugt zu haben. Während der Tests wurden Nutzern innerhalb des Bereichs an einem Tag zehnmal so viele unterschiedliche Spiele präsentiert wie zuvor. Gleichzeitig seien Zugriffe auf Shopseiten, Einträge auf Wunschlisten und das Hinzufügen von Spielen zum Warenkorb merklich gestiegen.

Die Änderung betrifft die Auswahl der angezeigten Angebote, nicht deren Preis. Steam führt also keine individuelle oder dynamische Preisgestaltung ein. Zwei Nutzer können künftig unterschiedliche Sonderangebote prominent angezeigt bekommen, für dasselbe Spiel gelten aber weiterhin dieselben vom Anbieter festgelegten Preise.

Daily und Weekend Deals werden umgebaut

Bislang werden viele prominente Angebotsplätze von Entwicklern und Publishern über Steamworks geplant oder direkt von Valve vergeben. Genau diese begrenzten Plätze will Valve schrittweise abschaffen. Das Unternehmen argumentiert, dass ein fester Kalender angesichts der Vielzahl an Spielen und unterschiedlichen Nutzerinteressen zunehmend wenig sinnvoll sei.

Die Planung neuer kuratierter Daily Deals, Midweek Deals und Weekend Deals wurde deshalb bereits gestoppt. Aktionen, die schon vereinbart wurden, sollen allerdings wie vorgesehen stattfinden. Für Entwickler kündigt Valve gleichzeitig neue Werkzeuge zur Planung eigener Rabattaktionen an.

Die Umstellung könnte gerade kleineren Spielen zusätzliche Sichtbarkeit verschaffen, die bislang nur selten einen der begehrten Plätze auf der Steam-Startseite erhalten. Gleichzeitig besteht natürlich die Gefahr, dass Nutzer künftig noch stärker innerhalb ihrer bereits bekannten Genres und Vorlieben bleiben.

Große Steam Sales bleiben bestehen

Die bekannten saisonalen Verkaufsaktionen verschwinden durch die Änderung nicht. In der offiziellen Steamworks-Übersicht führt Valve für 2027 weiterhin die Frühlingsaktion vom 18. bis 25. März sowie den Summer Sale vom 24. Juni bis 8. Juli auf. Hinzu kommen zahlreiche thematische Festivals.

Für Mac-Nutzer bleibt Steam ebenfalls relevant. Der Steam-Client läuft inzwischen nativ auf Macs mit Apple-Prozessoren. Valve nennt für die neue Angebotsdarstellung bislang keinen exakten Starttermin und spricht lediglich von Anfang 2027.