X: Blockierte Nutzer können Beiträge trotzdem lesen

Seit ihrer Übernahme durch Elon Musk und der Umbenennung in X hat die einst hervorragende Microblogging-Plattform Twitter stetig an Qualität eingebüßt. Dieser Umschwung hat bereits etliche zuvor treue Nutzer dazu veranlasst, Alternativen auszuprobieren und oft auch komplett umzusteigen.

Auch die neueste von X umgesetzte Änderung ist umstritten. So heißt es in den frisch aktualisierten Nutzungsbedingungen des Dienstes jetzt, dass auch blockierte Nutzer die eigenen Beiträge sehen können, sofern diese öffentlich geteilt werden. Die Blockierfunktion bewirkt jetzt nur noch, dass sich die ausgesperrten Nutzer nicht an den eigenen Beiträgen beteiligen, sie also nicht liken, teilen oder darauf antworten können.

X argumentiert damit, dass man blockierten Nutzern auf diese Weise die Möglichkeit gebe, zu überprüfen, ob schlecht über sie gesprochen werde. Zuvor war es so, dass man über eine dritte Person über derartige Posts in Kenntnis gesetzt werden musste. Hat man den betreffenden Account dann gemeldet, wurden alle Beiträge mit direkten Erwähnungen trotz der Blockade für den betroffenen Nutzer sichtbar.

Die neue Verfahrensweise wird vor allem deswegen kritisiert, weil Nutzer damit einen Teil des Schutzes ihrer Privatsphäre verlieren und potenziell Belästigungen und Stalking ausgesetzt sind.

In der Konsequenz könnte X aufgrund dieser Umstellung gegen die Richtlinien des App Store verstoßen. Apple erwartet etwa, dass Apps mit nutzergenerierten Inhalten konkrete Funktionen zum Schutz vor Belästigung bieten. Die alte Blockierfunktion konnte als eine solche Option angesehen werden und eine solche Maßnahme wird in den App-Store-Regeln auch explizit als Beispiel genannt, doch fällt diese Möglichkeit nun ersatzlos weg.

To prevent abuse, apps with user-generated content or social networking services must include:

– A method for filtering objectionable material from being posted to the app

– A mechanism to report offensive content and timely responses to concerns

– The ability to block abusive users from the service

– Published contact information so users can easily reach you