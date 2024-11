Apple Music zu Weihnachten: Exklusive Songs sollen vom Abo überzeugen

Apple Music hat für die diesjährige Weihnachtssaison eine spezielle Sammlung von Neuinterpretationen bekannter Weihnachtslieder veröffentlicht, die ausschließlich auf der Plattform des Spotify-Konkurrenten verfügbar sind. Die Auswahl an Songs, die klassischen Festtagsmelodien eine frische Note verleihen sollen, wurde laut Apple von einer Gruppe internationaler Künstler in räumlichem 3D-Audio neu eingespielt.

Ein „immersives Hörerlebnis“

Im Zentrum dieser Veröffentlichung stehen zwei Playlisten: „Weihnachtslieder: Cover-Versionen“ und „Weihnachtslieder neu entdeckt: Klassik“. Die Cover-Versionen vereinen Werke diverser Pop- und Indie-Künstler wie Alice Merton, Lizzy McAlpine und Ruel. Parallel dazu enthält die klassische Playlist Aufnahmen von renommierten klassischen Musikern, darunter die Cellistin Anastasia Kobekina und der Pianist Daniil Trifonov. Laut Apple Music sollen diese Aufnahmen sowohl bekannte als auch weniger geläufige Weihnachtslieder enthalten, die in neue, oft experimentelle Arrangements gefasst wurden.

Zusätzlich zu den Haupt-Playlists stellt Apple Music sieben neue Playlists zur Verfügung, die verschiedene Stimmungen abdecken. Diese reichen von „Holiday Piano“ über „Christmas Chill“ bis hin zu „A Very Gospel Christmas“.

Exklusive Cover-Versionen

Unter den Covern in der Sammlung Weihnachtslieder: Cover-Versionen befinden sich bekannte Weihnachtssongs wie „Jingle Bell Rock“ von Rachel Platten und „Rockin’ Around the Christmas Tree“ von The Linda Lindas, aber auch weniger traditionelle Titel wie „Amarga Navidad“ von Luisa Almaguer und „Christmas Lights“ von Rachel Chinouriri. Die Playlists und die Titel sind exklusiv über Apple Music abrufbar. Der Zugriff setzt allerdings eine bestehende Mitgliedschaft voraus.