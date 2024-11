Prime Video bietet künftig KI-generierte Text-Zusammenfassungen an

Amazon hat mit „X-Ray Recaps“ eine neue Funktion für Prime Video vorgestellt, die Nutzern die Möglichkeit bietet, sich schnell über den Verlauf einer Serie oder Episode zu informieren. Ganz wichtig: Die Funktion enthält keine Spoiler, sondern ist lediglich für den Fall gedacht, dass man sich nach längeren Pausen oder bei Unterbrechungen nicht mehr an den genauen Stand der Handlung erinnert.

„X-Ray Recaps“ setzt laut Amazon auf Künstliche Intelligenz, um die für diesen Zweck benötigten kurzen und prägnanten Zusammenfassungen zu generieren. Das Ganze wird als Erweiterung der bereits bestehenden X-Ray-Funktionen in Prime Video integriert.

Das neue System basiert technisch auf dem von Amazon entwickelten KI-System Bedrock. Die Technologie analysiert die Videos in Echtzeit, um Inhalte und handlungsrelevante Momente zu identifizieren und zu beschreiben. Dabei werden beispielsweise Dialoge und auch vorhandene Untertitel verarbeitet. Dabei sollen ausgefeilte Mechanismen verhindern, dass ungewollte Spoiler enthalten sind oder dass die Zusammenfassungen zu umfangreich ausfallen.

Informationen jederzeit abrufbar

Zuschauer können die „X-Ray Recaps“ an jeder beliebigen Stelle innerhalb eines Films oder einer Serie aufrufen, um eine Übersicht über die Handlung und die Schlüsselmomente abzurufen. Amazon zufolge kann man dabei zwischen verschiedenen Arten der Zusammenfassung wählen – etwa für die aktuelle Episode, die gesamte Staffel oder eine vorangegangene Staffel.

Bisher schon kann man über die X-Ray-Funktionen von Prime Video während der Wiedergabe eines Videos umfangreiche und teils auf die aktuelle Szene bezogene Informationen zu Schauspielern, dem Soundtrack und Produktionsdetails abrufen.

Zunächst nur in den USA

Nutzer in Deutschland müssen sich bis zur Einführung der neuen Funktion noch ein wenig gedulden. Die „X-Ray Recaps“ werden zunächst in einer Beta-Version ausschließlich in den USA und auch nur auf Fire-TV-Geräten verfügbar sein. Die Bereitstellung in anderen Regionen dürfte dann schrittweise erfolgen.