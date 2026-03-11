ifun.de — Apple News seit 2001. 45 880 Artikel

WrestleMania eröffnet die neue Kooperation

WWE wechselt zu Netflix: Live-Events ab April auch in Deutschland
Ab dem 1. April 2026 überträgt Netflix in Deutschland erstmals die sogenannten WWE Premium Live Events. Die Veranstaltungen werden live gestreamt und stehen anschließend dauerhaft im Katalog des Streamingdienstes zur Verfügung. Zuschauer können die Events in verschiedenen Sprachfassungen abrufen. Auch die deutsche Live-Kommentierung bleibt erhalten.

Zu hören sind weiterhin die Kommentatoren Calvin Knie und Tim Haber, deren Tonspur parallel zur Originalübertragung angeboten wird. Nach der Live-Ausstrahlung bleiben die Veranstaltungen Teil des regulären Abonnements und können jederzeit erneut angesehen werden.

Den Auftakt bildet im April WrestleMania 42. Das größte Event im jährlichen WWE-Kalender findet am 18. und 19. April in Las Vegas statt. Die Veranstaltung erstreckt sich traditionell über zwei Abende und versammelt zahlreiche bekannte Wrestlerinnen und Wrestler der Liga.

Für das diesjährige Event sind unter anderem Roman Reigns, CM Punk, Cody Rhodes, Randy Orton, Rhea Ripley, Jade Cargill, Stephanie Vaquer und Liv Morgan angekündigt. WrestleMania gilt als zentraler Höhepunkt der Saison.

Live-Events werden Teil des Streaming-Angebots

Mit der Integration der Premium Live Events erweitert Netflix sein Programm um regelmäßig stattfindende Live-Übertragungen aus dem Wrestling-Bereich. Nach der Ausstrahlung bleiben die Veranstaltungen im Streamingkatalog verfügbar und können wie Serien oder Filme jederzeit erneut gestartet werden.

Neben Deutschland sollen die WWE Premium Live Events ab April auch in Österreich über Netflix abrufbar sein. Auch dort stehen die Übertragungen sowohl live als auch anschließend dauerhaft im Rahmen des regulären Abonnements bereit. Die deutsche Kommentierung wird ebenfalls angeboten.

Der Streamingdienst ergänzt damit sein Angebot aus Serien, Filmen, Dokumentationen und Realityformaten damit um weitere Live-Programme.
