WWDC22: Neue Betriebssysteme und vielleicht auch ein Mac?

Um 19 Uhr wird Apples Entwicklerkonferenz WWDC 2022 heute offiziell eröffnet. Die Keynote von Apple-Chef Tim Cook wird wie gewohnt per Livestream übertragen. Im Rahmen der Veranstaltung erwarten wir in jedem Fall die ausführliche Vorstellungen der kommenden Apple-Betriebssysteme, darunter iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 und macOS 13.

Über die Erwartungen hinsichtlich der Neuerungen auf Software-Seite wurde bereits viel geschrieben. Das iPhone soll einen überarbeiteten Sperrbildschirm und damit verbunden unter anderem auch dynamische Widgets erhalten. Beim iPad laufen Erwartungen kombiniert mit Hoffnungen drauf hinaus, dass Apple die Multitasking-Optionen von iPadOS erweitert und vielleicht auch eine mit klassischen Desktop-Systemen vergleichbare Kombination von Fenstern verschiedener Anwendungen in unterschiedlichen Größen auf dem Tablet-Bildschirm ermöglicht. Grundsätzlich soll Apple auch seine eigenen Anwendungen in vielen Bereichen überarbeiten, darunter insbesondere die hauseigenen Fitness-Apps.

Die Spekulationen mit Blick auf die Ankündigung neuer Hardware am heutigen Abend waren bis zuletzt sehr durchwachsen. Mittlerweile hat sich allerdings die Meinung durchgesetzt, dass die Ankündigung einer Mixed-Reality-Brille durch Apple im Moment nicht zu erwarten ist, da mit einer Verfügbarkeit und Auslieferung erster Geräte nach aktuellem Stand nicht vor nächstem Jahr zu rechnen ist. Apples Einstieg in dieses Segment wird von vielen Beobachtern als größte Neuvorstellung seit der Einführung des iPhone eingestuft, im Gegensatz zur damaligen Smartphone-Revolution ist allerdings bis heute niemand in der Lage, Beispiele für konkrete Anwendungszwecke zu nennen.

The much-reported idea of the new MacBook Air coming in a range of “several colors” is probably exaggerated. Right now it comes in space gray, silver and gold. I wouldn’t expect more than those colors (though the new gold will be more champagne like) plus my favorite iMac color. pic.twitter.com/vYl56FOikg

— Mark Gurman (@markgurman) June 3, 2022